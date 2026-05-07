Dichos del Ministro Oddone

Nilo Pérez | Montevideo

@|Discrepo con lo expresado por nuestro Señor Ministro de Economía, recogido por El País, en una nota del pasado 29 de abril. Entre comillas se cita al Ministro afirmando que: “La mirada del exterior es poco frecuente y poco atenta porque somos muy chiquitos y porque somos muy estables”. Esto lo afirmó cuando intentó explicar que las modificaciones al sistema de seguridad social que el gobierno promueve, particularmente que la estatización de la administración de las cuentas de cada trabajador que hasta ahora realizan las AFAPS, no debe ser criticada, pues esa crítica “nos expone” en el exterior. Las calificadoras de riesgo evalúan la solvencia crediticia de gobiernos para medir el riesgo de impago futuro.

En la página web del MEF figuran las publicaciones más recientes. En el último informe de riesgo crediticio de Standar & Poor´s (la más importante mundialmene) confirmé mis discrepancias con el Ministro. En esa publicación aparecen las locaciones de las personas a cargo de esa publicación de fecha 26/11/2025; están en Buenos Aires y en Sao Paulo. Yo estimo que “la mirada” que nos brindan no es ni “poco frecuente” ni “poco atenta”. Creo que “la mirada” de todas las empresas calificadoras es permanente e intensa. O sea, poco importa lo que diga o no diga la oposición Señor Ministro. Sí importa lo que Usted haga o no haga, porque tenga certeza, el grado inversor que Usted recibió del anterior gobierno, si se pierde, no va a ser por culpa de lo que diga o no diga la oposición, va a ser por lo que el actual gobierno haga o no haga.

Y de paso, le pido nos informe a los ciudadanos todos: ¿en qué se van a beneficiar los trabajadores en sus futuras jubilaciones con la estatización de la administración de las cuentas de sus ahorros? Yo no veo mejora alguna de la tasa de retorno; o sea no veo mejora del importe de las jubilaciones que los trabajadores van a recibir como consecuencia de esa medida. En mi barrio diríamos: me van a seguir sacando lo mismo, pero no me van a pagar más.

Eso sí, van a haber más carguitos públicos para mantener por los laburantes, ¡eso seguro!