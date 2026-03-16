Deterioro nacional y consecuencias

Dr. Carlos Sarroca Solé | Montevideo

@|Es alarmante el retroceso político nacional; en un teatro de favores, dependencias y sumisión, donde el serrucho y el silencio son buenos aliados. Una película donde se hunde la nación por conveniencias y odios; dividiendo, olvidando al pueblo ansioso de progreso con libertad y trabajo. Los protagonistas hacen piruetas encaramándose a cualquier costo, ya expresado. Aumenta la calesita de cargos con carencia de conocimiento y aptitudes; comprometiendo a la globalidad en un estado elefantiásico. Han marcado al país revelando una ruina e imponiendo una decrepitud universal; anidado en fuertes vientos totalitarios que afloran y aplican. ¡Cuidado con esa tormenta nefasta!

Mientras, los batidos deberían atender al pueblo con nuevas presencias e ideas (que hoy, no hay); demostrando ansias y capacidad para enderezar la ilustración corrompida, el trabajo, con ideas claras, mirando qué quiere el pueblo y qué ofrecer al mundo.

Nos ufanamos por lo que la naturaleza dio al terruño, pero nada hacemos para fortalecer y mejorarlo. La evidencia del rechazo al trabajo y producción ha calado fuerte. Durante el carnaval todo lo que es público mágicamente se detiene; muestra cómo se valora la nación, un entorno sin estímulo y nulo crecimiento, situaciones que traen más daño que beneficio, acciones e inacciones que alertan.

Señores, hay que apoyar a la población trabajadora, sin dependencias ni totalitarismos que asoman; situación insostenible que ha destruido países continentales.