Delcy, ¡acuérdese del Uruguay!

Alberto Rodríguez Genta | Montevideo

@|Estimada Delcy Rodríguez, actual Presidenta de Venezuela:

Dicen que el diario El País, de Uruguay, ¡llega hasta lugares inaccesibles! Por ello me permito expresar, por este medio, un problema que involucra a ambos países.

Yo también me apellido Rodríguez, y a pesar de vivir en Uruguay, me avala una experiencia de vida de 18 años (1991-2009) compartiendo con excelentes amigos venezolanos, la dura lucha -del antes y el después - de la Revolución Bolivariana, y la asunción de Chávez al poder. Fui uno de los tantos uruguayos que decidimos confiar en Venezuela para intentar un cambio de vida, ante las inestabilidades y la pobreza de oportunidades en mí país, en esos momentos. No fui perseguido político ni mucho menos.

Fui a dar lo mejor de mi, en una nación hermana, donde ya vivían otros cientos de uruguayos desde hacía muchos años. Y lo di; y me lo reconocieron con medallas de Honor al Mérito y diplomas de agradecimiento del alcalde y gobernador -de distinta ideología política - y de la Dirección de la Policía Municipal del Municipio Sucre, por mi colaboración con los graves problemas de mantenimiento e inseguridad social.

Sigo siendo un enamorado de Venezuela, y sigo conservando una especial relación con amigos venezolanos, hoy tantos aquí, como en su momento, tantos allá. Y no me resigno a que no podamos seguir manteniendo ese especial respeto y reconocimiento por los convenios sociales, que en su momento firmamos ambos países para el bien de las dos sociedades.

Por ejemplo, el más significativo, el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela, mediante el cual se pueden reconocer los años trabajados por los uruguayos en Venezuela. Y firmado con bombos y platillos. Pero el problema está en que Venezuela nunca cumplió con sus aportes al convenio y por eso, hoy, centenares de personas que migraron desde Venezuela, no reciben sus jubilaciones o pensiones correspondientes a pesar de haber trabajado allá por muchos años, y de que el convenio establece que deben ser reconocidas.

Esto refleja una situación de incumplimiento del lado venezolano, que, por razones económicas y administrativas, o las que fueran, no ha honrado los compromisos de pago. Tengo amigos uruguayos que han trabajado por más de 14 años en Venezuela, en empresas multinacionales muy reconocidas, aportando allá lo suyo, a la sociedad venezolana, y hoy esos años no les son reconocidos en Uruguay dado el incumplimiento de Venezuela.

Por ello le solicito, Delcy Rodríguez, Presidenta de la hermosa hermana Venezuela, honrar estos magníficos ejemplos de reciprocidad social, firmados en su momento. Le aseguro que para ustedes es muy poco dinero; pero también aseguro que es un muy importante acto de ética y reconocimiento social ante el resto del mundo. Y también le aseguro que al esfuerzo de esos miles de venezolanos que hoy nos honran con su presencia, sus conocimientos, sus habilidades profesionales, aquí, en Uruguay, le daremos todas las garantías necesarias para reconocerles sus derechos.

¡Desde Uruguay, deseo lo mejor para esa magnífica y bella nación venezolana! Y porque quizá algún día, ¿por qué no?, nos gustaría recibirla en nuestro país.