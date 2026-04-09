Del espacio a la Tierra

Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|Por curiosidad, he consultado en Internet el costo, hasta ahora, de la misión del Artemis II, que dará una vuelta a la Luna. 93.000 millones de dólares. Calculé, entonces, el valor de cada segundo de este viaje, tomando en cuenta su duración de 10 días.

Me sorprendió la cifra: unos 107.000 dólares por segundo; lo que se dice, en un cerrar y abrir de ojos. También por curiosidad, me informé en Unicef que unos 17.000 niños menores de cinco años mueren cada día por causas que se pueden evitar con medidas tan sencillas como tener vacunas, agua o una nutrición adecuada.

En este punto, dejé de hacer cálculos y sólo reflexioné: ¿para qué intentar volver a la Luna, si ya vivimos en ella?