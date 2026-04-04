Déficit de la IMM

Montevideano incrédulo | Montevideo

@|La reducción del déficit fiscal de la Intendencia de Montevideo entre 2024 y 2025, no debería llevar a conclusiones apresuradas. Si bien el resultado luce más favorable, su composición plantea interrogantes relevantes.

Una parte importante de la mejora responde a factores transitorios, pero también a decisiones de gestión que merecen atención. En particular, se advierte una disminución de la inversión en obras e infraestructura, muchas veces postergadas, lo que contribuye a mejorar el resultado en el corto plazo, aunque a costa de comprometer el desarrollo futuro.

Al mismo tiempo, el gasto corriente —especialmente en funcionamiento— continúa creciendo y mantiene un peso elevado dentro del presupuesto. Esto sugiere una estructura rígida, con escaso margen para reasignar recursos hacia áreas estratégicas.

En este contexto, la mejora fiscal aparece menos como el resultado de una transformación estructural y más como una corrección circunstancial basada en la contención de inversiones y la persistencia de gastos ordinarios elevados.

De cara al futuro, el desafío no es solo reducir el déficit, sino hacerlo de manera sostenible, priorizando la inversión productiva y revisando la eficiencia del gasto corriente.

No es adecuado que las autoridades brinden explicaciones con clara orientación política y no técnica.

