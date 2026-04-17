De Magallanes a la Orión

Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|Hace 500 años, Magallanes emprendía el que fuera su viaje inconcluso, que culminaría Sebastián Elcano en la Victoria; la única nave que volvió a Sanlúcar de Barrameda.

De las cinco que habían partido, y con sólo 17 tripulantes de los casi 300 iniciales, jamás hubiera podido imaginar que, cinco siglos después, esa primera vuelta al mundo, que había llevado dos años, hoy, alguien viajando a 40.000 kilómetros por hora, podría haberla completado en apenas poco más de una hora.