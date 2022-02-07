Luis Cabral Montevideo

@|Hay que destacar todo lo que se está haciendo en el mundo con respecto al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los mares.

Y, sin embargo, por estos lares, con la festividad de Iemanjá, el pasado 2 de febrero, la Intendencia recogió, solamente en Montevideo, 16 mil kilos de basura en las playas.

Por otro lado, las playas de Montevideo estaban colmadas de gente; justo ahora que los contagios van en aumento. Quizás debería haberse suspendido...

Mucho de lo que se ofrendó volvió a la playa y fue recogido por la Intendencia, pero muchísimo se lo llevó el mar.

Los mares tienen más que suficiente con los derrames de petróleo, los plásticos, los colectores de aguas residuales, etc.

No estoy en contra de la tradición, pero quizás se podría cambiar esa costumbre y festejar el día llevando ofrendas al monumento y evitar concurrir a la playa y lanzarlas al mar. De esta manera, cuidaremos mucho mejor el medio ambiente.

