Uruguaya | Montevideo

@|El rol del cuidacoches es cuestionado y a veces poco simpático, no obstante tenemos claro que muchas veces da oportunidad de una ocupación decente a personas que sin eso estarían en la delincuencia.

Este país por distintos motivos ha avanzado en las cifras de desempleo. ¡Es alarmante!

Sin dar trabajo va a aumentar la delincuencia, en especial del crimen organizado que se nutre de gente sin preparación para el mercado laboral.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esperamos se mantenga la figura del cuidacoches.