Cuenca de Casupá

Ing. Agr. Rodolfo Canabal | Montevideo

@|A los productores rurales de Casupá:

Escribo estas líneas con la intención de que el país no cometa errores técnicos que pueden costar caro a las futuras generaciones de uruguayos, debido a una serie de razones que paso a detallar:

Uruguay tiene una superficie total de 176.215 kilómetros cuadrados. Somos el segundo país más pequeño de Sudamérica. Sin duda, esto hace que cada hectárea que se pierda sea una pérdida para la producción agropecuaria, para la vida silvestre, o de monte para disfrutar acampando; sin dudas que sería una pérdida dolorosa. Aún más, sin una razón válida.

- La cuenca del arroyo Casupá tiene una superficie aproximada de 685 kilómetros cuadrados.

- La cuenca del Río Santa Lucía tiene 13.310 kilómetros cuadrados.

- La cuenca del Río de la Plata tiene 3.100.000 kilómetros cuadrados.

Las cifras son más que elocuentes, y haciendo una comparación simple, es como comparar una pelota de pilates de aproximadamente 80 centímetros de diámetro, una pelota de golf de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y un grano de maíz. La cuenca del Río de la Plata es 4.525 veces más grande que la del arroyo Casupá.

Pero hay más argumentos:

Cuando las inundaciones de 1959 en Uruguay, no teníamos idea de las causas de lo que sucedía.

En las inundaciones de 1983 en Santa Catarina, Brasil, (que también inundaron Salto, Paysandú y otras ciudades de la costa del Uruguay a Pleno Sol) se empezaba a vislumbrar lo que hoy en día conocemos como el fenómeno de El Niño y La Niña.

Además, sabemos que cuando hay seca en una región de la cuenca, suelen haber inundaciones en otras partes, como recientemente: seca aquí e inundaciones en Brasil.

O sea, muchas de estas anomalías: seca/inundación, ocurren de forma simultánea en la cuenca del Río de la Plata.

Lo dicho, no es una mera opinión, son realidades a considerar comprendiendo la inquietud de los productores.