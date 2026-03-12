Néstor Lioret | Montevideo

@|Recordando la interpretación del inefable Olmedo, cuando uno de sus asistentes, tan harapiento como él, consternado porque las encuestas mostraban que en las inminentes elecciones los indecisos y los “no sabe” superaban ampliamente los votantes al único candidato; se me vino a la mente el affaire de los pasacalles con la frase “el gobierno te mintió”, prestamente removidos por la Intendencia del palo.

No voy a entrar al ruedo a ver si mintieron o no, me disgusta un poco ese dejo totalitario de acallar la disidencia. Ya que estaban, podrían haber seguido con todos los pasacalles, árboles podridos, basurales y pozos que prosperan en la muy fiel y reconquistadora.

El punto es otro; habiendo visitado China, debieron apreciar al menos los titulares de los diarios: viaje a la luna, economía ecológica, Inteligencia Artificial, ferias robóticas. (Los grandes hoteles en China tienen prensa impresa en idioma local y en inglés, de cortesía, así no gastan los jugosos viáticos). Las calles impecables, gente educada, servicios de primera.

En cambio, gobierno y oposición se enfrascan en discusiones bizantinas, los empleados públicos aumentan como conejos y la primera plana de los diarios es “fóbal” y carnaval; mientras el tsunami que viene desde el Golfo Pérsico suma fuerza.

Al menos en “Costa Pobre” tenían bananas.

