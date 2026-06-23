Néstor Lioret | Montevideo

@|Le atribuyen a De Gaulle: “Cuando el presidente habla, gobierna”. En la penillanura esta máxima es olímpicamente ignorada, desde la primera magistratura hacia abajo.

Me quiero detener en las declaraciones del presidente del BCU, el economista Guillermo Tolosa, pontificando las bondades del ahorro en pesos uruguayos, mientras confiesa que tiene ahorros en dólares.

No es la idea aquí hablar de finanzas, retornos, LRM bonos u otros instrumentos de inversión.

Lo que está en la mesa es la libertad de los uruguayos de hacer con el fruto de su esfuerzo lo que se les plazca. La idea de Tolosa muestra claro la genética totalitaria de nuestros gobernantes, tratando al pueblo cual niño pequeño. Por otra parte, ignora que el uruguayo guarda dólares porque no confía en nuestra envilecida moneda; desconfianza aprendida a los golpes a lo largo de nuestra historia.

Si mañana va un huracán de pequeños ahorristas a pedir sus dólares para guardarlos abajo del colchón y genera una profecía autocumplida de corrida bancaria, de quienes con razón huelen a pesificación de depósitos o a confiscación de su esfuerzo para quién sabe qué dudoso destino, ¿a quién van a culpar? ¿A Bielsa, a Trump, a los ayatolas?

De postre nos enteramos que al confiar en el dólar le financiamos el déficit al malvado imperio. Algo se traen entre manos para agarrarnos distraídos con el fobal.

