Contraprestaciones y escolares

C.I. 981.58-4 | Montevideo

@|Las contraprestaciones tienen más un sentido simbólico que práctico. Una asignación familiar es tan mínima que no resuelve nada. El tema de fondo es que la familia debe percibir que hay actividades obligatorias a realizar por el bien de sus hijos, como ir a la escuela o vacunarlos.

Esos temas no se pueden negociar y el Estado debe tener un rol de garante de los mismos.

Por ese motivo, creemos que el gobierno haría muy mal en no exigirlos.

En España, la Policía Comunitaria va a buscar a la casa a los niños que no van a la escuela y que son en general hijos de emigrantes.

Hay que dar señales claras. Los niños que desertan del sistema escolar, como ya sabemos, son captados por los narcos. ¿Es eso lo que buscamos?

