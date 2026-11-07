Conflictos laborales

Ciudadano crítico | Montevideo

@|La reciente declaración del Senado de la República de considerar insatisfactorias las explicaciones del Ministerio de Trabajo sobre la gestión de la conflictividad laboral no debiera interpretarse como una simple contienda política, sino como la constatación de un severo balance operativo y económico que afecta al país.

Desde marzo de 2025 a la fecha, si bien el volumen general de conflictos no quebró los promedios históricos, la concentración del conflicto en sectores neuronales de la infraestructura nacional provocó daños desproporcionados. El caso emblemático del Puerto de Montevideo, sumergido en parálisis intermitentes durante casi cuatro meses, no solo significó pérdidas directas para el sector exportador -estimadas por la oposición y cámaras empresariales en una cifra cercana a los 22 millones de dólares-, sino que forzó el desvío de buques hacia terminales de la región y la pérdida de ventanas de atraque clave.

A ello debe sumarse la parálisis prolongada en la flota pesquera nacional y las fricciones en la industria manufacturera, con trabajadores en seguro de desempleo y cadenas de producción interrumpidas.

Cuando la principal terminal logística y portuaria de un país exportador opera bajo la incertidumbre de la paralización continua, el daño trasciende la coyuntura salarial: fractura la certeza jurídica, compromete la imagen internacional y encarece la operativa de toda la producción nacional.

El rol del Estado en las relaciones laborales no puede limitarse a la mediación tardía cuando el perjuicio ya es consumado; requiere previsibilidad, firmeza y una conducción estratégica que resguarde los servicios esenciales para el desarrollo del país. Lo ocurrido en estos meses deja una lección contundente: la pasividad o la falta de celeridad en la resolución de conflictos estratégicos se paga directamente con competitividad, empleo y credibilidad internacional.