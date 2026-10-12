Coalición Republicana (parte I)

Dr. Eugenio Baroffio Abadie | Montevideo

@|En pro del uso de lema electoral único para toda la Coalición Republicana.

En su columna dominical del 27 de setiembre, el Dr. Ignacio de Posadas insiste con esa oposición, de larga data, a las propuestas de que los partidos de la Coalición Republicana comparezcan a las elecciones bajo el amparo de un único lema. Lo venía haciendo cuando todavía no existía esa coalición y recién empezaba un grupo de personas a pronunciarse a favor de lo que llamáramos en aquel tiempo “la Concertación Ciudadana”. Se trató de un movimiento de difusión y defensa de la idea, que integró el que suscribe hace más de 16 años, junto con Rodolfo Sienra Roosen, Carlos Maggi, Adolfo Castells Mendívil, Guillermo Stirling y Francisco Faig.

La idea convenció a muchos, prosperó con el tiempo y dio lugar al surgimiento del lema “Partido de la Concertación” que inauguró el ensayo para las elecciones departamentales montevideanas de 2015, y se repitió en 2020, bajo el lema “Partido Independiente”. El año pasado, se reiteró la experiencia, esta vez en varios departamentos y con el lema “Coalición Republicana”.

En todos los casos, la experiencia mejoró los resultados electorales de la oposición al Frente Amplio. En algunos departamentos resultó triunfante (como fue el caso de Salto) y en absoluto produjo la desaparición o debilitamiento de los partidos que emplearon semejante estrategia.

El esfuerzo argumental que realiza el columnista, justifica estas líneas para controvertir los motivos en que funda su rechazo de la idea.

Francisco Faig e Ignacio Sienra Reyes, en sus respectivas columnas de este mismo diario, ya hace tiempo que bregan por la coalición y lo hacen con tan buenas razones y acertados análisis que no voy abundar en ellos, sino que intentaré referirme exclusivamente a lo que el Dr. de Posadas manifiesta en esta ocasión.

Lamentablemente, el espacio que generosamente brinda a sus lectores esta sección de El País es insuficiente para un debate serio como merece el tema; en consecuencia, no puedo menos que fraccionar mi argumentación en varias sucesivas publicaciones.

Así que en este primer capítulo, me limitaré a rebatir su afirmación inicial. Él dice que el “tema de la fusión de los partidos” es recurrente y que a él nunca lo convenció. Le respondo que de “fusión” propiamente dicha, no he leído ni escuchado prácticamente nada desde hace muchísimo tiempo.

En efecto, el “fusionismo”, que implicaría la desaparición de los partidos históricos y la creación de uno nuevo y distinto, alude a una tesis de la que no se ha sabido desde el Siglo XIX y que no ha gozado de muy loables juicios históricos ni de buena acogida en la opinión pública nacional. Lo que se propone ahora, y desde hace mucho tiempo se viene proponiendo y aún ensayando (como acabamos de ver), es que se use el instrumento que la legislación electoral habilita para acumular votos bajo un lema único y mejorar así la representación parlamentaria en lo nacional o acceder al gobierno departamental en cada caso. Continuará...