Celebramos el 11F

Dra. Silvina Calvo Lamas | España

@|Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia-2026.

En la actualidad las mujeres obtienen iguales o mejores resultados que los varones en disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), pero sólo representan el 28% mundial de las mujeres científicas. Y en IA (inteligencia artificial), sólo el 22%. La ONU propone como lema en 2026: “Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el sistema financiero: construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas”. Estos cuatro pilares son esenciales para acelerar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Hay muchas barreras que dificultan su presencia. Algunas son sutiles, otras simplemente discriminatorias, como “el techo de cristal” (estereotipos culturales, mentales, autoexclusión). La brecha de género significa, la poca presencia, pero también la desigualdad a la hora de elegir una carrera STEM, para formarse, permanecer y obtener puestos de poder, con igual remuneración que los hombres.

Lamentablemente, no hay referencias femeninas en educación, ni en la transmisión de conocimientos, ni en los manuales, de mujeres científicas. Sin embargo, hay miles de mujeres que hicieron aportes asombrosos a la humanidad y nadie las conoce (excepto quizás, Marie Curie).

Esto no es casual, responde al modelo androcéntrico que se ha encargado de multiplicar la damnatio memoriae (condena al olvido), que elimina deliberadamente todo rastro de existencia de una persona, como tantas y tantas veces se ha hecho a lo largo de la Historia (desde la faraona Hatshepsut hasta la actualidad). Y en muchos otros casos, apropiándose de sus conocimientos, ¡hasta del Premio Nobel! (como el famoso caso de Rosalind Frankilin y su fotografía 51 del ADN). Pero lo más triste, es que nos parece natural. No lo es, falta el otro 50% de la Historia.

Además genera tristes consecuencia: empobrecimiento cultural, desigualdad, y desarrollo relativo. Por estos motivos, en 2015 la ONU proclamó el 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Celebramos el 11F derribando estereotipos y promoviendo actividades educativas en todos los ámbitos, haciendo divulgación científica, visibilizando el rol de la mujer en la ciencia, reflexionando, organizando charlas con científicas que narren sus experiencias en primera persona, programando videojuegos educativos, cortos publicitarios, breves historias por Instagram, viendo películas afines, leyendo biografías, organizando talleres… Hay muchísimas herramientas on line para divulgar... Un ejemplo a replicar es: www.11defebrero.org. En fin, ¡inspirando con el ejemplo!

Qué bonito sería que las niñas dijeran: “de mayor quiero ser como Hypatia de Alejandríal, Hedy Lamarr, o Rita Levi-Montalcini, o como Emmy Noether…”.

