Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos
Email: ecos@elpais.com.uy Teléfono: 2908 0911 Correo: Zelmar Michelini 1287, CP.11100.

Cadena perpetua

09/07/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Uruguayo | Montevideo
@|Muchos estarán sorprendidos por el planteo del Presidente de Chile sobre la pertinencia de la cadena perpetua; algo que está vigente en ese país y en otros como Argentina y España.

De acuerdo a la experiencia internacional, hay ciertos perfiles de delincuentes que no tienen rehabilitación y no pueden ni deben volver a la sociedad porque reinciden. No se puede ser tan ingenuo de apostar a un delincuente cuando arriesgamos la seguridad de nuestros hijos.

Uruguay, debido a esa ingenuidad enfermiza, firmó un acuerdo con la ONU de no agravar penas; y eso debería ser revisado.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar