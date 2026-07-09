Uruguayo | Montevideo

@|Muchos estarán sorprendidos por el planteo del Presidente de Chile sobre la pertinencia de la cadena perpetua; algo que está vigente en ese país y en otros como Argentina y España.

De acuerdo a la experiencia internacional, hay ciertos perfiles de delincuentes que no tienen rehabilitación y no pueden ni deben volver a la sociedad porque reinciden. No se puede ser tan ingenuo de apostar a un delincuente cuando arriesgamos la seguridad de nuestros hijos.

Uruguay, debido a esa ingenuidad enfermiza, firmó un acuerdo con la ONU de no agravar penas; y eso debería ser revisado.

