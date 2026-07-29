BPS sin porvenir

Esteban Vicente | Montevideo

@|El mal denominado Banco de Previsión Social resultante de la fusión de la Caja Civil, Caja de Industria y Comercio y la Caja Rural es una especie de agujero negro que cada vez, en vez de estrellas, come más recursos financieros de nuestro país.

Para comenzar, la denominación de banco no corresponde ya que el diccionario habla de: 1- asiento largo, 2 - de mesa de carpintero, 3- establecimiento público que trabaja con dinero de ahorro y crédito de clientes, 4 - lugar donde se almacenan órganos o conjunto numeroso de peces. Quizás hubiera sido más apropiado denominarlo: Administración.

Por el lado de su propósito, en vez de Previsión Social, es más adecuado: de Procuración de Sufragios. ¿Acaso no se ha utilizado para otorgar jubilaciones, hace unas décadas, a damas como “costureras” aunque nunca habían aportado ni habían utilizado una aguja en su vida? Sería aburrido enumerar las veces en las que los políticos lo emplearon para otorgar beneficios a personas que no fueron aportantes ni constituyeron ahorros como para recibir las partidas mensuales vitalicias, comunmente denominadas jubilaciones o pensiones, que son en parte causantes del déficit crónico que crece sostenidamente y debemos pagar los uruguayos trabajadores y consumidores.

Como es lógico, una vez que se otorgan esas dádivas, hay que financiarlas. Entre las fuentes que a través de los años se crearon, está la parte del IVA, o sea Impuesto al Valor Agregado del 7 por ciento. Es decir, que cuando se compra algo por $100, $82 corresponden al valor que recibe el comerciante y $18 van para las arcas del Estado. De esos $18, $5,70 los recibe el BPS. El año pasado se recaudaron $337.530 millones en concepto de IVA, o sea que unos $106,860 millones habrían ido a parar al BPS que serían US$2,700 millones. La magia de los números a su vez indicaría que unos 400.000 pasivos cobrarían sus ingresos de lo que los consumidores pagamos de más cada vez que adquirimos algo. En esta cifra de pasivos estarían los que tienen menores ingresos, que estimé en $20.000 mensuales. Los que cobran más, entre quienes están las jubilaciones de privilegio ¿?, los descendientes de los supuestos desaparecidos durante la dictadura de hace 50 años, etc. que determinaron un déficit de unos US$700 millones el pasado año.

En la pasada administración se hizo un esbozo de corrección aumentando gradualmente las edades para tener derecho a la jubilación. Hay intentos de modificar las mismas contribuyendo a aumentar el déficit crónico del instituto. ¿Es de sentido común?

Los déficits se pagan con inflación, impuestos o deuda, todo ello en contra del desarrollo, de las futuras generaciones, de la ciencia, de la cultura y de la educación.