Basura en Montevideo

Sheina Lee Leoni | Montevideo

@|Qué se siente vivir en medio de un basural.

Desde que asumió esta Intendencia estamos con el tema de la basura, ya venía de antes, pero ahora alcanzó límites increíbles. Desde un plan “relámpago” propuesto en la campaña por el Señor Intendente para limpiar la ciudad, hasta ubicar los contenedores en calles laterales a las Avenidas para que turistas no los vean; ha sucedido de todo.

Y el tema no es solo la mugre que descansa días y días en esos sucios tachos, sino la cantidad de insectos y roedores que pululan por los alrededores.

No hay duda que la mayoría de los montevideanos somos muy fuertes, porque más de uno debería haber sucumbido ante esa falta absoluta de higiene.

Hay personas que se han ofrecido a limpiar, juntar, pintar etc. Todo muy loable, pero el tema es que yo tengo otros trabajos y pago religiosamente mis impuestos, no como algunas notorias personas que se han olvidado de pagar y no por un mes precisamente. Yo delego esa tarea en otros funcionarios contratados por el Estado para tal fin.

No hay manera de que nos escuchen, es de mucho más importancia discutir el nombre de una calle, hacer túneles para el transporte, y tantas otras ideas que parecen haber sido obtenidas en una Revista de Condorito.

Recordemos que hace muchísimos años que la Intendencia es dirigida por el mismo partido, no interesa qué fracción; en las elecciones van todos juntos. Y la mugre con ellos.

Lo único que queda a estos humildes ciudadanos de los cuales formo parte, es poner su bolsita de basura diaria en la vereda cada día, a ver si se logra que la autoridad correspondiente en el tema se ocupe de lo que prometió cuando se postuló. O habrá que pensar que a una mayoría importante de montevideanos les gusta vivir así, y vota cada elección este martirio.

Los psiquiatras tendrán la respuesta, yo no lo comprendo.

