Autopercepción de pobreza

Jorge R. Vilaboa Nova | Montevideo

@|Leo en la edición del 19 de Agosto de 2026 que, según encuesta del INE un 30% de la población, 1.120.000 aproximadamente de personas, se autoperciben pobres.

Y se me plantea una duda: esa pregunta es obvio que se efectúa a personas adultas o por lo menos en edad de hacer una evaluación propia. De ser así, a ese % de percepción, deberían agregarse todos aquellos que son dependientes del que responde. Por ejemplo: hijos menores. Lo que modificaría el % y el número de personas. Vale decir que -para mi- la encuesta es difícil de comprender, puesto que todas las respuestas son subjetivas, propias de cada encuestado, y su proyección al total de la población del país no es procedente.

