M.B. | Canelones

@|Sugerencias para la mejor ciudad del país, a las autoridades que correspondan.

Transmito las siguientes inquietudes:

- La posibilidad de construir una terminal de ómnibus.

- A la Intendencia pedirle que haga un acceso a la playa, a la altura de la calle Walter González y Rambla, atrás del local comercial. Simplemente rebajar el escalón y generar un tobogán natural o mejorado; es el lugar más próximo a la playa.

- Otra inquietud es controlar los innecesarios ruidos molestos, sobre todo frente a los edificios Planeta y Gold Palace, provocados por motos, espectáculos y locales; pues son complejos de descanso.

- Por último, intimar al propietario del terreno baldío ubicado en Walter González y Michellizi, lindero al Casino y edificio Gold Palace, pues su abundante vegetación es un riesgo de incendio. Tal vez Bomberos y/o Intendencia podrían corregir el riesgo.

Aporto estas soluciones para mejorar el bienestar y la seguridad de todos.