Atención autoridades nacionales y de OSE

Ing. Juan Miguel Vidovich | Florida

@|Sr. Presidente de OSE, Cr. Pablo Ferreri; Sra. Ministra del MTOP, Asist. Soc. Lucía Etcheverry; Sr. Ministro de Ambiente, Prof. Edgardo Ortuño:

Soy Ingeniero Hidráulico y Sanitario, jubilado. Trabajé casi 40 años en OSE, la mayor parte de ese tiempo en Florida. Hace años, cuando observé el punto donde se proyecta hacer la Presa de Casupá, vi que el sitio era ideal para una represa e informé al respecto. Pero no tan alta como ahora veo que la piensan hacer.

Hoy la novedad es el anteproyecto que están presentando el Ing. Agrim. Luis Alfredo Siqueira y el Ing. Agrónomo Marcos Ríos, de trasvasar 1m3/s, y eventualmente más, de agua del embalse de Rincón del Bonete a la cuenca del río Santa Lucía Chico; agua que puede ser acumulada en Paso Severino.

Vi en Internet la entrevista al Ing. Agrim. Alfredo Siqueira que hizo radio Carve el 10/2/26 titulada “Agua segura, menor impacto y menor costo”. Ahora me hicieron llegar una versión del 10 de marzo del anteproyecto. Nunca antes consideramos esa solución para el déficit de agua bruta para el área Metropolitana, por la distancia, sabiendo el alto costo de las tuberías. Pero la genialidad está en el aprovechamiento de los cursos de agua y la combinación de tuberías y canales. Antes no se contaba además con la información topográfica precisa del Modelo Digital del Terreno.

El anteproyecto: se bombea del lago de Rincón del Bonete a la cuenca del río Yi y luego se bombea del río Yi hasta el arroyo De La Cruz, afluente del río Santa Lucía Chico, con un total aproximado de 46 km de tuberías, 38 km de canales y 5 estaciones de bombeo.

Conozco, por haber trabajado en OSE, la capacidad técnica del Ing. Agrim. L. Alfredo Siqueira, con un importantísimo desempeño en OSE.

Participó en la ejecución del proyecto del Ing. Luis Pereira, que salvó el abastecimiento de la ciudad de Melo en una de las más grandes sequías, haciendo, mediante un corto trayecto por bombeo y un largo canal por gravedad, el trasvase de agua del arroyo Frayle Muerto al río Tacuarí donde está la Usina Potabilizadora de Melo.

La preocupación por la afectación de hectáreas de monte nativo y por la situación de los vecinos alcanzados por el futuro embalse de Casupá, me llevó a revisar con el Google Earth las cotas de la zona y la información pública de los números del proyecto.

El llevar el nivel del agua hasta una cota de 101m s.n.m. lleva a hacer un cierre de 750 m (!!) de longitud y una altura de 30 metros. La longitud de la presa no es proporcional a su altura sino que, como las pendientes se van achatando hacia los costados, la longitud aumenta aceleradamente al incrementar la altura de la misma.

Lo que propongo es: culminar a corto plazo el Anteproyecto de los Ing. A. Siqueira y M. Ríos con un Proyecto, y ejecutarlo porque descubrirán que es lo más beneficioso y eficaz; y estudiar alternativas de menor altura en Casupá, disminuyendo el costo de la misma, y disminuyendo la afectación al monte nativo y a los vecinos. Habría a su vez menores pérdidas de agua por evaporación al disminuir el área inundada.

Como la demanda siempre crece, sigue siendo conveniente una presa en Casupá; pero con el trasvase desde el Río Negro se soluciona el problema actual mucho más rápido. A su vez, la recarga del Santa Lucía Chico y del Yi cubriría la demanda en períodos de sequía de las ciudades de Florida y Durazno y, en el Santa Lucía Chico que conozco mejor, mejoraría la calidad del agua por aumentar considerablemente el escurrimiento en estiaje.

La presa de Casupá, por su parte, aportaría mayor seguridad a la Usina de San Ramón en períodos de seca.