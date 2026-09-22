Ataque de perro

Sheina Leoni | Montevideo

@|El pasado martes 15, a las 11:00 hs, paseaba con mi perro por la calle Belgrano y Brito Foresti, cuando un enorme sabueso se tiró contra nosotros.

En mi estupor, pensé que se trataba de un animal callejero, y grande fue mi sorpresa, cuando en el breve segundo que tuve para defender a mi perro vi que el otro animal traía arrastrando a una mujer que no podía con él. Sumado a esto, había feria, o sea que muchas personas presenciaron la “casi tragedia”, ya que el descontrolado animal levantó al mío y lo tiró al aire, produciéndole numerosas heridas, todas documentadas por los veterinarios que lo están atendiendo.

Si bien está fuera de peligro, quedó muy lesionado y tanto él como yo en un estado de angustia muy importante. Demás está decir que por su tamaño y la normativa establecida, ese perro debía llevar bozal, pero la irresponsable de su dueña lo llevaba simplemente con una sencilla correa. La mencionada señora, se marchó sin detenerse diciéndole “sos malo”, sin verificar siquiera si me había pasado algo a mí que traté de separarlos.

Como tuve que atender a mi mascota, no pude observar dónde entraba ese individuo para hacer la denuncia correspondiente. Recurro entonces a los lectores para hacerles saber de este hecho, porque si en vez de mi perro hubiese sido una criatura, otro podría haber sido el final de la historia.

Mi teléfono queda en la redacción, por si alguien conoce a esta persona y le ocurrió algo parecido. No podemos dejar que este tipo de “seres humanos” caminen con un arma mortal en su mano. ¡Si no podés controlar a tu mascota, tomá las precauciones para que no haga daño!

