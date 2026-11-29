Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@|Las resistencias manifestadas desde el inicio, por los vecinos y propietarios de las áreas que se afectarían, así como las de las principales gremiales agropecuarias a la intención manifiesta del Ministerio de Ambiente para crear un “área protegida” de casi setenta mil hectáreas en la cuenca alta del arroyo Casupá, que afecta tanto a Florida como a Lavalleja, deberían ser tenidas finalmente en cuenta por el gobierno, donde al parecer no existe unanimidad para consentirlo. Pues, frente a las razones y preocupaciones manifestadas por los directamente involucrados, el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -que ha mantenido un silencio que ya “hace ruido”- en uso de sus prerrogativas legales y constitucionales, va a tomar cartas en este asunto.

Decisión no menor, ya que lo que impulsa su colega de Ambiente, afectaría en grado sumo no sólo al medio ambiente, sino también y en especial, las posibilidades productivas agrícola-ganaderas de esa extensa área, cuya rentabilidad caería.

Resulta por lo menos extraño que, sin contar aún con un informe definitivo sobre la viabilidad ambiental de localización, para represar este arroyo -como pretende OSE- (con la presunción de mantener la calidad de su agua para eventualmente satisfacer el consumo de agua potable del Área Metropolitana) ni menos con una “autorización ambiental previa”, el titular de esta cartera ministerial busque esa declaración de “área protegida”, como si ya se le hubiera brindado esa habilitación.

Lo que aún no ha ocurrido. La Ley N°16.466, promulgada el 19 de Enero de 1994, regula esta materia sobre la prevención y evaluación del impacto ambiental, así como lo que dispone el Decreto Reglamentario N° 349/2005 y sus modificativos tanto para obras públicas como privadas y refiere también y expresamente a los recursos hídricos, por lo que es especialmente aplicable.

Las consecuencias, no sólo de la Declaración de Área Protegida sino del represamiento de las aguas de este arroyo, son difíciles de cuantificar. El impacto social es importante y además, evaluar el daño al medio ambiente (se pierden más de 400 hectáreas de bosque nativo, que tendrán no sólo que talarse sino arrancarse, para que no contaminen las aguas a represar) el lucro cesante a los propietarios de los predios a expropiar, la pérdida de productividad, así como la disminución del valor de esos predios divididos por las aguas, sería una tarea enorme, sin contar con las obras a realizar necesariamente por OSE y UTE con un costo tremendo para el Erario Público.

Cabe legítimamente cuestionarse: ¿cuál es la razón de este empeño que, al parecer está liderando en solitario el Ministerio de Ambiente?, quien –vaya paradoja- debería ser el primero en cuidarlo y protegerlo. ¿Por qué razón deben los propietarios ver limitada su libertad de empresa sobre el uso de sus predios, con las limitaciones y prohibiciones que esa declaración de “área protegida” implicaría?

¿Tan seguro está el Sr. Ministro de Ambiente en conseguir la aprobación de impacto ambiental que la normativa requiere? ¿Hasta dónde en este tema, la decisión política, está realmente fundada en el interés público?