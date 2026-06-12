Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Cuando era niño, hace mucho tiempo, mi madre me decía: “cuidado con las malas juntas”; y eso es algo que le está pasando al F.A.

Haciendo un poco de historia todos recordamos cuando Cristina Kirchner nos bloqueó los puentes y llevó el asunto a la Corte de La Haya, que bastante plata le costó al país, y que además el amigo del F.A., el Pte. Lula, miró para el costado (amigo son los amigos).

El F.A. hace tiempo se anda codeando con los gobernantes más corruptos de la zona. Desde hace bastante viven un romance con Cristina y su baracutanga; antes lo fue con el esposo. Y todos recordamos que durante la pandemia, para algunos el “tío Alberto” era “clase A” y encerró a todo el mundo en sus casas. Por estos lares querían que el gobierno hiciera lo mismo. Menos mal que nuestro Presidente Luis les dijo: “acá vamos a actuar con libertad responsable”; como quien dice, la colocó en el ángulo.

Y las amistades peligrosas siguen: con Rafael Correa, quien fuera presidente de Ecuador, hoy requerido por la justicia, y no por inocente, que se fue a vivir a un país que no tiene extradición con Ecuador. Mantienen una dependencia con el presidente de Brasil, y donde éste les indica allá van (desde luego a dar lástima). También mantienen una relación cercana con el presidente Petro que integraba una banda similar al M.L.N. y hoy tiene posibilidades de ganar en Colombia; otro camarada como Iván Cepeda. No comentamos nada de Venezuela; del relacionamiento íntimo con Chávez y Maduro (hoy fuera de combate), pero han sido muy comentados todos los negocios que mantuvieron con la dictadura chavista. Y no hablamos de la amistad con los dictadores cubanos; que últimamente les han estado enviado ayuda humanitaria para que los militares del régimen la vendan en su provecho; ganancia del cien por ciento. Por último, la relación con el gobierno español, con el presidente Sánchez; en la cuerda floja por corrupción, donde está involucrada su esposa. Y para llenar el cartón está siendo imputado el Sr. Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente del gobierno español.

Hay de todo como en botica, pero la demostración más clara del doble discurso fue cuando el mes pasado, un grupo del gobierno encabezado por el Sr. Presidente Orsi, con algún dirigente comunista, visitaron un portaviones nuclear del Imperio. Acontecimiento que no le gustó nada al Sr. Ministro Castillo. Como tampoco al Sr. Pte. del Pit - Cnt Marcelo Abdala, que además se sintió defraudado. Aquí cabe aquello de “como te digo una cosa, te digo la otra”.

Y como decía aquel gran periodista Sr. Traverso: “Así está el mundo amigos”.