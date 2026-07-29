Alumna lesionada

Docente | Montevideo

@|La denuncia policial realizada por los padres de la chica lesionada en el liceo de Punta Gorda, es exactamente lo que hay que hacer. Lo digo como docente, ya que lo que tratan de hacer los directores, que son los responsables de la seguridad de alumnos y profesores, es lavarse las manos y derivar la responsabilidad.

Con la denuncia deberán ir a la Seccional y asumir la responsabilidad correspondiente.

Más allá de que habría que cambiar a la chica de liceo ya que es importante desvincularla de un entorno nocivo para su salud.