Docente | Montevideo

@| Ante el terrible hecho de un adolescente asesinado por su padre, hay versiones de que si bien el CAIF y la ANEP tenían conocimiento de los hechos, no los habrían denunciado a la Policía (otras versiones dicen que sí hubo denuncias).

Como docente, puedo decir que no es la primera vez que esto ocurre. Muchas veces la dirección del centro educativo tiene temor a represalias y no asume responsabilidades.

Los CAIF, la ANEP y el INAU deben actuar de acuerdo a las ordenanzas del SIPIAV para la prevención de la violencia y en caso contrario, sus autoridades ser sancionados como corresponde.

