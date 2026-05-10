Administrar recursos, siempre escasos

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@|Desde que tenemos memoria, hemos escuchado que, tanto el Estado como los Gobiernos Departamentales, al planificar sus Presupuestos, deben asignar los recursos de que disponen -siempre escasos- según las múltiples y variadas necesidades que deben atender y de conformidad con las prioridades de las políticas públicas a aplicar, de acuerdo a sus respectivos Planes de Gobierno.

Los organismos de contralor constitucionalmente previstos deben encargarse de estar atentos para “garantizar”, en cierto modo, la correcta aplicación de esos recursos que, en definitiva, se originan en los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Ha tomado estado público el gasto de más de un millón seiscientos mil dólares en servicios de catering y lunch durante el año 2025, en compras que figuran registradas ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales, habiéndose aclarado que no todos los organismos registran la totalidad de sus compras, sino sólo las obligatorias por disposición legal.

De lo que se infiere que, el gasto a que nos referimos puede ser incluso mayor. Compras directas realizadas por empresas públicas como UTE, bancos oficiales (República y Banco de Seguros del Estado) y la Intendencia de Montevideo, seguidos por la ANEP, Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación figuran entre los entes que más servicios de esa naturaleza han contratado.

Ello deja al descubierto cómo se administran y en qué gastos destinan los recursos de los contribuyentes, lo que no resulta siquiera aceptable y por su exorbitancia, muy lejos de la austeridad republicana que debiera imperar, máxime cuando todo el andamiaje del Estado resulta tan lento y costoso, como muchas veces ineficiente. No se alcanzan a comprender las prioridades que motivan tales erogaciones y si verdaderamente las mismas obedecen al interés público. Un simple cálculo que surge de lo gastado en el año pasado, nos muestra que se gastaron por día casi cinco mil dólares… en esas contrataciones, lo que a todas luces parece un despropósito.

Sin querer hacer comparaciones que pueden resultar odiosas, solo a modo de ejemplo, advertimos que pese a todos los recursos de Rentas Generales, destinados a la asistencia de quienes se consideran más vulnerables y a los planes implementados y a las canastas entregadas (a través del MIDES), seguimos sin encontrar una solución real a este problema social que nos afecta.

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la pobreza sigue “estable” en nuestro país (donde casi 580.000 connacionales son quienes viven bajo la línea de pobreza, y dentro de esa cifra, el 40% son menores de edad), mientras la indigencia también se mantiene estable (casi un 2% de la población no alcanza a cubrir con sus ingresos las necesidades básicas alimentarias). Por otro lado, los medicamentos de alto costo no incluidos en el vademécum, deben reclamarse por acciones de amparo contra el MSP…

Se impone a todas luces -por el mínimo respeto al contribuyente- la necesidad de encarar este tema; y a la hora de autorizar gastos, priorizar lo verdaderamente importante.