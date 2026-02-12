Adiós a Taiwán

El Ciudadano | Montevideo

@|El 3 de febrero de 2026, en Beijing, los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay) y Xi Jinping (China) firmaron una Declaración Conjunta sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral, coincidiendo con el 38º aniversario de las relaciones diplomáticas y durante la visita de Estado de Orsi (1-7 de febrero).

En el punto 6 del documento, Uruguay reafirma su adhesión histórica al principio de una sola China, reconoce al Gobierno de la República Popular China como el único legítimo representante de toda China, afirma que Taiwán es parte inalienable de su territorio, se opone a cualquier forma de “independencia de Taiwán” y respalda los esfuerzos chinos por la reunificación nacional.

Esto se puede ver como alineamiento excesivo con Beijing en un contexto de tensiones globales (regreso de Trump, polarización geopolítica), interpretándola como un gesto que podría complicar diversificación comercial o lazos con EE.UU./UE.

Usted, ¿como lo ve?

