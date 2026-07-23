¿Aceras para vecinos o para perros?

Alberto Rodríguez Genta | Montevideo

@|Sr. Daniel Arbulo, Defensoría de Vecinas y Vecinos:

Como vecino del barrio Cordón acudo a esa Institución para denunciar el grave perjuicio causado por vecinos que diariamente sacan sus mascotas a defecar en nuestras aceras.

Es lamentable y deprimente observar cómo con total impunidad algunas personas, lejos de observar elementales normas y principios de convivencia ciudadana, ensucian nuestras aceras obligando a madres, niños, ancianos, y peatones en general, a transitar en medio de deposiciones animales que, muchas veces involuntariamente son pisadas, con el desagradable agravante de tener que ocuparnos de su limpieza en calzados, carritos de compra, cochecitos de bebés, y otros implementos de uso diario.

Creo muy necesario implementar campañas de concientización a través de los medios de comunicación, como forma de producir la reacción de estos infractores, malos ciudadanos y peores vecinos. Sabemos, a su vez, que este fenómeno se repite en algunos otros barrios de nuestra ciudad capital.

En nuestro caso hacemos periódicamente acciones mediante impresos colocados en árboles, columnas y paredes de edificios, los cuales gustosamente compartiremos con esa Institución, en caso de poder comunicarnos.