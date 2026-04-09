Accidentes de tránsito

JMC | Montevideo

@|Sin dudas el gobierno tiene muchas cosas importantes para hacer, pero hay que frenar esta ola de muertes en el tránsito.

En 2025, murieron 471 personas a causa de un siniestro de tránsito; un 8,5% más que en 2024. Asimismo, se registraron 22.482 siniestros (4,1% más que el año anterior), en los que hubo 28.342 personas lesionadas; 3,8% más que en 2024.

Estas cifras no son solo cifras, hay gente en cada uno de ellos, amigos, parientes, etc. Recuerdan la frase “muertes evitables”, bueno, ésta causa es sin duda un generador de ellas.

Escucho la campaña de bien público que tiene 15 minutos por día en los medios, si no me equivoco; ahora la están usando para evitar incendios forestales.

Me pregunto: ¿cuántos muertos o heridos hubo en 2025 por esta causa? Usen ese espacio para enseñar, en forma permanente, las normas básicas del tránsito.

¡Hay que comenzar ya!

En Primaria, enseñar a los chicos que hay que respetar las normas, que les digan a sus padres: “Papá, está la luz roja, hay que esperar a la verde para cruzar”. ¡Simple, elemental! En Secundaria, enseñarles cómo comportarnos en el tránsito, sea a pie, en bicicleta, en monopatín, en coche, tranvía ó nave espacial. Pero hay que educar. A los conductores, pararlos y advertirles, además de algún tipo de penalidad.

Yo no quiero un país donde salgo en el auto y no sé si vuelvo; tampoco quiero pagar los altos costos de los tratamientos médicos como consecuencia de los accidentes; ni ver gente en silla de ruedas por un accidente. Quiero otro país, donde no haya casi 500 muertos por año, ¡evitables!

