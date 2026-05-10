Accidentes de tránsito

Eduardo M. Benech | Montevideo

@|En la rambla de Carrasco.

Sobre el tema de referencia se nota con claridad que no se están tomando soluciones adecuadas para resolver esta situación que ha estado y está causando choques frontales, varios de ellos con resultados mortales.

Se ha puesto un radar para que la velocidad máxima en ese tramo sea de 60 KPH, lo cual no es ninguna solución.

La causa de los accidentes recae sobre el cordón separador de los sentidos de circulación de los vehículos.

En efecto. Como ex piloto de competencias de autos, tanto en la modalidad de pista como la modalidad de rally, sé muy bien que cuando se “muerde” el muro separador, el mismo tuerce violentamente las ruedas direccionales del auto; hecho que hace que el volante sea arrancado de las manos del piloto y que el vehículo salte inevitablemente el cordón hacia la dirección contraria produciéndose entonces los accidentes de los que se está hablando.

Cabe destacarse que los vehículos que vienen circulando por el sentido contrario son las víctimas inocentes de estas evitables situaciones.

No hacen falta ni radares ni peraltes. No son de utilidad. Los radares eventualmente reducen la velocidad a 60 KPH, lo cual no ayuda nada. A 60 KPH también se producen - como ya se ha visto - las situaciones que describo más arriba.

La única y muy económica solución es colocar un “guard rail” en toda la extensión de la zona peligrosa, incluso quitando el cordón separador.

Quitando el cordón se impide la “mordedura” del mismo evitando las consecuencias arriba explicadas. El “guard rail” evita que un auto que entre “pasado de velocidad” cambie de senda y solo será ese auto el que sufra las consecuencias de su imprudencia.

