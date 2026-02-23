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El País Opinión Ecos
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Accidente mortal

23/02/2026, 04:02
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C.I. 981.580-4 | Montevideo
@|Hay delitos que deberían tener penas de por vida.

Una madre y sus hijas fueron atropelladas cuando cruzaban una cebra, en Salto. La madre murió.

Los uruguayos estamos hartos de que se defienda al delincuente con los pretextos de siempre: los derechos humanos de los agresores.

No se contemplan los derechos humanos de las víctimas

Si hay un plebiscito que debería hacerse es el de establecer pena de por vida para determinados delitos, de acuerdo a la experiencia internacional. Hay delincuentes que por su peligrosidad no pueden volver a la sociedad.

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