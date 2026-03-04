M. Lourdes González, Médica ginecóloga. Mag. Bioética. Diplomada DDHH (R) | Canelones

@|Por anomalías congénitas.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública MSP insisten desde que asumieron en la necesidad de modificar la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo/IVE. Al parecer se presentará una propuesta en este mes de marzo, en consonancia con el Mes de la Mujer, a modo de tributo manifestaron.

Una “revisión’’ fuerte es la que proponen y así lo hicieron saber en varias entrevistas en las últimas semanas, porque no sólo son los plazos, sino que también solicitan eliminar el tiempo de reflexión, modificar las consultas, dar una mayor accesibilidad a las madres migrantes, etc. También cuestionan la participación exclusiva del ginecólogo, tan molestos para los colectivos abortistas.

Es bien claro el motivo por el cual quieren aumentar los plazos legales para hacerse un aborto, es que los “resultados del screening prenatal llegan después de las 12 semanas en la que la mujer ya no puede tomar una decisión’’, cita casi textual de una autoridad del MSP.

¿De qué resultados se habla? Hace referencia a las anomalías congénitas; son aquellas que se originan durante la gestación por una combinación de factores genéticos, ambientales, infecciosos o desconocidos y están presentes al nacer.

A saber, según una publicación del MSP, las tres anomalías congénitas más frecuentes en Uruguay son las cardiopatías, el síndrome de Down y los defectos del tubo neural. En nuestro país nacen entre tres y cinco niños con alguna anomalía congénita por día, esto es entre 1.400 y 2.800 de un total de 28.000 nacimientos por año.

Una aclaración: se habla de niños nacidos, no de fetos, porque sin lugar a duda las cifras serían bastante mayores.

En ese sentido, la organización Down España en el 2024 expresa “hoy se están abortando entre el 90 y el 95 % de todos los niños diagnosticados con el síndrome de Down”. Ya un estudio realizado en Uruguay hace unas décadas, mostraba que el 89 % se aborta. Vamos en camino…

“Si viene mal me lo saco’’, expresa el principal motivo por el cual se realizan los estudios al comienzo del embarazo, por más que digan que es mejor saber la condición del hijo así los padres se preparan para recibirlo. Las cifras de abortos por anomalías fetales hablan por sí solas. También es muy elocuente que los futuros padres den la noticia del embarazo cada vez más tarde, con seguridad pasados los 3 meses (12 semanas) de gestación, a pesar de que la confirmaron bastante antes.

Algunos podemos llegar a pensar “tienen miedo de perderlo y no se quieren hacerse ilusiones’’, por eso esperan a dar la feliz noticia cuando pasa el mayor riesgo de aborto espontáneo. Pero la realidad no es tan así, porque resulta que informan sobre el bebé en camino cuando ya terminaron los estudios prenatales que mencionamos.

Hay que ser muy precisos, estos estudios no diagnostican sino que estandarizan el riesgo. Dicen si es alto, medio o bajo, pero no confirman, son probabilidades.

Dichos estudios se realizan en la Unidad de Medicina Embrio - Fetal y Perinatal del Banco de Previsión Social BPS (ex Sanatorio Canzani) tanto para el sector público como para el privado mutual, sin costo para la usuaria.

En el sector privado, el de los Seguros Médicos, se ofrecen rápidamente y con menos semanas de embarazo se pueden realizar análisis de ADN fetal en sangre materna que detecta el Síndrome de Down y otras trisomías de pronóstico letal. Hay Seguros que los ofrecen sin costo adicional a sus socias.

¡Vamos! ¿No llama la atención, el mismo organismo que se encarga de pagar pensiones por discapacidad ofrezca todos los estudios sin costo y los Seguros Médicos también, a sabiendas que la enorme mayoría aborta?

La respuesta parece ser evidente, se están ahorrando tener que dar asistencia médica para toda la vida a un niño con anomalías congénitas. Habría que transparentar el verdadero motivo por el cual ofrecen el screening prenatal. ¿Siguen pensando que abortar un hijo por una probable o confirmada anomalía es un derecho? ¿No es rechazo y discriminación? ¿Pensarán lo mismo con el niño ya nacido?