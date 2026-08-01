A la Intendencia de Maldonado

Daniel Curbelo | Maldonado

@|Rambla Claudio Williman: una mirada desde la costa (Paradas 17 a 20).

Como vecino de la Rambla Claudio Williman (Paradas 17 a 20), me dirijo públicamente a las autoridades departamentales y del Ministerio del Interior para exponer una realidad crítica. Escribo a título personal, pero con la certeza de canalizar el sentir de muchos residentes que sufren esta misma situación.

Nuestra zona es una carta de presentación emblemática del departamento. Sin embargo, la seguridad y tranquilidad se desmoronan los sábados y domingos de 2:00 a 6:00 a.m., cuando la rambla es tomada como pista ilegal de carreras por autos y motos, cometiéndose infracciones y delitos a la vista de todos:

- Picadas y conducción temeraria: vehículos a velocidades extremas en competencia, a contramano y realizando maniobras de alto riesgo.

- Irregularidades graves: motocicletas sin luces, sin matrícula y con escapes libres modificados para generar contaminación acústica extrema.

- Alteración del orden: equipos de audio a volúmenes estridentes en la vía pública que imposibilitan el descanso.

El espacio público no puede quedar a merced de la anarquía. Cuando no se ejerce el control del tránsito ni se garantiza el orden la inconducta gana terreno, poniendo en riesgo la integridad física de las personas y degradando la convivencia.

Por ello, sugiero una intervención coordinada y urgente mediante las siguientes medidas concretas:

- Cierre del cantero central frente al complejo Fendi Chateau: clausurar dicho cruce para eliminar el giro en “U” utilizado como “fin de pista” por quienes corren picadas.

- Semáforo operativo frente al edificio Aquarela: mantenerlo en funcionamiento continuo durante los meses de invierno para cortar la fluidez de los circuitos ilegales.

- Fiscalización e intervención efectiva: disponer de patrullajes, puestos de control y operativos de tránsito con poder de incautación de vehículos, de forma fija durante la madrugada del fin de semana (2:00 a 6:00 a.m.).

Las notas en papel duermen en los cajones; los problemas en la calle no esperan. Confiamos en que este llamado público encuentre la determinación política que la vía administrativa posterga.