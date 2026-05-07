El retorno de la democracia en 1985 la situación era crítica. El gobierno de facto cerraba su ciclo con una devaluación muy grande y una situación económica y social en la que la disparada inflacionaria había pulverizado el empleo y el poder adquisitivo. Al cierre del primer gobierno de la transición en 1990 la inflación amenazaba superar al 130% anual. Ello, incidió en los sucesivos gobiernos de Lacalle Herrera, Sanguinetti (segunda presidencia) y Jorge Batlle. Que debieron practicar políticas de ajuste, con aumentos de impuestos y rebajas del gasto público.

Hacia el año 2005, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, el temporal se había superado. El número de empleados públicos era de aproximadamente 240.000 y regía una reforma que daba sustento al sistema de seguridad social. El humor del ciclo económico internacional había cambiado y, las materias primas nacionales conocían precios sin precedentes en el mercado. El “progresismo” tenía todo para dar un salto cualitativo adelante en la vida del país. Pero… en los primeros años se designaron 60.000 empleados públicos más (40.000 de ellos en el período presidencial de Mujica). Así, llegamos a los 300.000 actuales.

Al tiempo que la asistencia financiera del Estado central al BPS se acreció. Y, que, a los aportes de empleadores y empleados y al IVA asignado a este fin, se agregó el “Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social” (IASS) contra los compatriotas que más habían aportado en vida al sistema. Todo es parte hoy del “Uruguay caro”.

Los combustibles revistan en esta realidad. En Uruguay, el principal impuesto que paga la nafta -se dejará de lado al gas oil- es el IMESI (Impuesto Específico Interno), que se fija como un monto por litro. Actualmente la nafta “súper” está en $88.03 el litro, y la premium en $90.90. Además del IMESI existen otros componentes adicionales y ajustes periódicos, que lleva el total de tributos efectivo a cifras mayores. Entre el 40% y el 50% del valor del combustible en Uruguay son impuestos.

El panorama continental es ilustrativo. Los precios en dólares en América Latina (en abril 2026, sin tener en cuenta los recientes aumentos en nuestro país)) son los que siguen:

País - Precio (USD/litro) - Nivel

Venezuela 0,03 Muy bajo

Ecuador 0,80 Bajo

Bolivia 1,00 Bajo

Paraguay 1,08 Medio-bajo

Colombia 1,14 Medio

Brasil 1,35 Medio

México 1,62 Medio-alto

Perú 1,71 Medio-alto

Chile 1,72 Medio-alto

Argentina 1,46-1,62 Medio

Costa Rica 1,39 Medio

Rep. Dominicana 1,38 Medio

Uruguay 2,04 Muy alto

Esta información da un promedio regional de US$1,28/litro. Y, ubican a Uruguay con el precio continental más alto.

Podría aducirse que no producimos petróleo, lo que es así, no obstante la diferencia principal de precios se debe a la carga impositiva aludida. La crisis bélica actual en Medio Oriente castiga a los principales productores de crudo y se desconoce hasta donde alzará su precio. En Uruguay -país importador- justifica el alza interna del combustible. El gobierno debe operar conservadoramente. Subir los combustibles es la forma más tentadora que tienen las autoridades para recaudar fondos sin intervención parlamentaria...