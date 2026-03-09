Un primer análisis

A través de su historia, la Administración Nacional de Puertos y las agencias gubernamentales que la precedieron, se caracterizaron por publicar un valioso conjunto de información sobre el movimiento anual de buques, cargas y pasajeros de Montevideo. Por mucho tiempo, sus memorias anuales suministraron un cuadro completo de la actividad del puerto y de su administración. Esos datos son de gran utilidad para quienes deben mantenerse al tanto de la evolución diaria de la actividad portuaria por sus ocupaciones, los periodistas que cumplen la función de mantener informada a la sociedad civil sobre esos temas, y, con una perspectiva de más largo plazo, para la historia económica de nuestro país. Sobre todo, la publicación oportuna de datos oficiales completos y actualizados es un elemento esencial de buena gobernanza.

Los tiempos cambian, y la información que antes era publicada en cuidadas ediciones encuadernadas, ahora es divulgada en el sitio web de la ANP. Una fuente actualizada y confiable para esa información. Cuando la consultamos para este artículo, a fines de la semana pasada, encontramos datos completos sobre el movimiento de buques y mercaderías para el período enero-diciembre 2025. No sucedió lo mismo con el movimiento de contenedores. En este caso la información abarca solamente el período enero-noviembre de aquel año.

Según otras fuentes (Búsqueda) el año pasado Montevideo movió 875.491 teu. Es una disminución significativa respecto de los años anteriores: en el año 2023, el puerto movió 1.125.754 teu, y en el 2024, 1.115.457 teu.

Esa caída del movimiento de contenedores también se refleja en otros datos publicados en el sitio de ANP (estos si abarcando la totalidad del año pasado), sobre el movimiento de cargas y de buques. En el primer caso, el movimiento de carga en contenedores (incluyendo cargas en transbordo) disminuyó de 9,5 millones de toneladas en el 2024, a 6,8 millones en el 2025. El movimiento de buques portacontenedores disminuyó de 643 escalas en el 2024 (en total 42,5 millones de toneladas de registro neto), a 584 escalas (38,1 millones de toneladas) el año pasado.

¿Cuál fue la causa de esa significativa disminución? Lamentablemente, faltan datos completos sobre el movimiento de los contenedores por tipo de operación para todo el año 2025. Este dato es el indicador esencial para avanzar en un diagnóstico más preciso.

A partir de la información publicada en el sitio de ANP, el movimiento de contenedores en régimen de transbordo fue de 615.961 teu en el año 2024 y de 299.070 en el período enero-noviembre 2025. Como resultado, la participación de este sector de la demanda por servicios portuarios cayó del 55,2 % del movimiento de contenedores del puerto al 37,9 %. Los datos suministrados por fuentes no oficiales para el año 2025 coinciden con este dato e indican que la disminución se debió al alejamiento de los contenedores paraguayos en transbordo que concurrían a Montevideo y que ahora eligen los puertos argentinos.

Las causas de ese cambio incluyen factores internos y externos sobre los cuales tenemos poco control. Pero, al final de cuentas todo se resume en una idea básica: la única forma de retornar a la posición que había conseguido Montevideo es competir en calidad y costo de los servicios.