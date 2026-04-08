Por qué eligen lo peor

Desde que el gobierno decidió desconocer el contrato suscripto con el consorcio privado ganador para la ejecución del proyecto Neptuno, estamos sumidos en una peligrosa nebulosa provocada por la inconsistencia de los argumentos esgrimidos.

La única explicación verosímil de este proceder es que se trata de una pésima estrategia política, con miras en las elecciones nacionales de 2029.

Nadie discute que, con respecto al agua potable, el objetivo es uno solo: blindar al área metropolitana asegurándose a la población un buen servicio más allá de los avatares climáticos. Y la esperanza es que las autoridades , escojan la mejor opción sopesando los pros y los contras. Pero está claro que esta aspiración no se va a cumplir. La recomendación más elemental es que se debe optar por una fuente de agua bruta externa a la maltrecha y recargada cuenca del río Santa Lucía. Y si fuera posible, que esa fuente sea inagotable. Pues bien Neptuno cumplía con ambas premisas, mientras que el proyecto impulsado “de prepo” por el gobierno las ignora, sin recurrir a ningún argumento congruente.

Cabe recordar que en el estudio técnico-económico previo a Neptuno, que insumió muchos meses de trabajo, se manejaron varias posibilidades. Además del uso del agua bruta del Río de la Plata, también se analizaron: el represamiento del arroyo Casupá (un antiguo proyecto planteado hace décadas), y el bombeo de agua bruta de los lagos Rincón del Bonete y Palmar, Laguna Merín y hasta del río Uruguay. Con respecto a esta última posibilidad se concluyó que presentaba un obstáculo económico significativo, porque implicaría transportar el agua bruta a grandes distancias -de 150 a 300 km- enfrentado desniveles muy pronunciados del terreno que encarecería la conducción del líquido hasta la usina de Aguas Corrientes debido al incremento energético de bombeo, que elevaría a más del doble del previsto para el bombeo desde Arazatí.

La construcción de Neptuno solucionaba los tres problemas claves, dándole a OSE: 1) una nueva fuente de agua bruta independiente e inagotable, 2) una nueva usina purificadora de agua bruta que produzca agua potable fuera de Aguas Corrientes, 3) una nueva línea de transporte de agua potable al área metropolitana. También preveía darle una solución a numerosos centros poblados maragatos (50 % de la población de San José) que puntualmente reciben el agua potable conteniendo alguna sustancia peligrosa, en concentraciones desaconsejadas por los organismos internacionales de salud.

Otro aspecto injustificable del cambio es la pérdida de tierras fértiles (política anti sustentable). El embalse de Casupá tapará 3.000 ha de campo productivo, mientras que Neptuno iba a inundar 200 ha, o sea 15 veces menos. Como si todo esto fuera poco, el proyecto de este gobierno recién estará funcionando en un lustro -siendo muy optimistas, tomando en cuenta las obras y el llenado del embalse Casupá, siempre y cuando no surjan inconvenientes. Hablando de plazos, el gobierno todavía debe realizar el llamado internacional para construir Casupá (otra prueba de que son proyectos y contratos diferentes).

No olvidemos que ya está al límite la capacidad de abastecimiento metropolitano durante la demanda máxima estival.