Esto de la Fiscalía es una gran chance para la dirigencia política y para el presidente en especial; una oportunidad, pienso, para ganar y crecer en credibilidad, para respaldar con hechos la seriedad y sinceridad del tan mentado dialogo social y de la pacífica y respetuosa convivencia política e institucional y blá, blá,blá, blá. (Que no se si se lo creen tanto los de afuera; si vienen, será por la exenciones y concesiones en demasía que terminan pagando los uruguayos de pie, esto es, los que no tienen la suerte de ser funcionarios y de pertenecer a la privilegiada burocracia).

Lo de la Fiscalía es tan fácil; solo se trata de ratificar formalmente a la actual fiscal subrogante; a la doctora Mónica Ferrero. Y estaría bien que fuera así: ella se lo ha ganado con su propia trayectoria que da fe de sus virtudes y de su capacidad, lo que, además, ha probado desde que asumió el interinato.

Pero por si ello no bastare, está la razón del artillero: “los malos” no la quieren (por algo va o carga con custodia). Y si “los malos” -digamos Marset que está de moda y que se dice tuvo algo que ver con el atentado- están por un lado, es una chance, como decíamos, para demostrar -incluso sobreabundar- que nuestros representantes están por el otro.

Dejemos de lado además, el hecho de que si Ferrero no renuncia permanecerá en el cargo como interina hasta el 2030. Ya toda la oposición le ha dado su respaldo lo que hace imposible, por cuestión de mayorías, nombrar un nuevo Fiscal para sustituirla. (Y no es dable pensar que la CR mañana vaya a salir a negociar su cabeza).

Decidir y considerar el tema de la Fiscalía ha sido un elemento muy positivo para la armonización y unidad de la CR. Y ello es aún mas notorio en lo que respecta al Partido Colorado.

La pregunta es ¿por qué no? Sobre todo cuando el presidente Yamandú Orsi, públicamente dice de su respaldo a Ferrero y afirma “que nunca le quitó apoyo”. Tengo entendido que Orsi se lo ha manifestado privadamente, más de una vez, a Ferrero. Entonces ¿por qué no enviar el mensaje sin más trámite? Sería muy bueno para su imagen: un acto de mando, en el marco de lo que cabe al cargo, como una forma de decir, por si es preciso, para algo me eligieron. Además sería un mentís a los rumores, muchos intencionados sin duda, sobre influencias malignas, monjes negros y titiriteros. Fortalecería su imagen presidencial y al mismo tiempo, quizás, les quitaría un peso y sacaría del centro de la atención a asesores y colaboradores de su confianza, los que por esas cosas que tiene la política, o de los mentideros y de las redes, los señalan como “los villanos de la obra”.

PD: Confieso que me han sorprendido declaraciones de última hora del presidente Orsi, quien en respuesta a un planteo de senadores de la CR, ha dicho que por ahora no enviará el mensaje, para evitar “manoseo de nombres” -por la oposición no, está claro- o que “se lo coman los perros”. ¿Qué perros?, ¿quiénes son los perros?, ¿“los malos” de que hablábamos u otros?

Diría que esto le mejora la chance al mandatario para reafirmar su autoridad y dar tranquilidad a sus mandantes que son más, muchos más, que los vociferantes que llenan una plaza, o los que caben en un comité de base, o los burócratas que copan una mesa sindical o política.