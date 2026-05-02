Ni sí ni no sino todo lo contrario

Es muy temprano por la mañana del 1o. de mayo y no sé lo que dirán los muchachos de Abdala del Pit-Cnt. Será más de lo mismo, se sabe, pero “con avances” como ellos dicen; se sabe también en qué dirección. Son los que marcan la agenda.

¿Y qué opinará el ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre la que digan? ¿No teme a que “puedan alertar a los agentes del mercado”? En estos días él manifestó su preocupación por los efectos dañinos de las opiniones de la oposición respecto a las “recomendaciones” - ahora se le llaman así- surgidas del llamado “dialogo social”.

Con lo de “dialogo social” van a machacar y machacar, y a muchos bastará: “Dios lo quiere” como decía San Bernardo a los cruzados. Se sabe, asimismo, que en ese “amplio diálogo” quedó fuera el 61% de los uruguayos - mucho más que la mitad-: son los que no apoyaron la propuesta derogatoria del PIT al grito de jubilarse a los ’60, aumento de las jubilaciones, desaparición de las AFAP, (¿y también de los 24 mil millones de dólares que tienen allí depositado los trabajadores?) “Bueno, bonito y barato”. ¡Que lindo!

Muchos se lo creerán; pero qué dice Oddone: ¿cómo afecta todo ello a los “agente del mercado? Qué dijo frente a las actuaciones y propuestas del ministerio de Trabajo y SS de Juan Castillo, sobre obligaciones de las empresas de dar cuenta previa al gobierno de cualquier reorganización que quieran realizar o sobre el tema de la reducción del horario, con iguales sueldos, qué dice o que ha dicho de los seguros de paro extras, como solución de conflictos. ¿Cree Oddone que hay muchos inversores pensando en el sector pesquero? o que están encantados de venir por acá a lidiar con el Pit-Cnt? O de traer sus dólares para que se deprecien o valoricen al buen saber y entender de los “ortodoxos” muchachos del Banco Central. ¿Qué ha dicho sobre tantas otras cosas más?

“Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma previsional”, informa Búsqueda. Mira, ¿quién lo hubiera pensado un año y medio atrás? En última página hay una entrevista al director de la OPP, en la que éste explica y machaca -que son “recomendaciones” del Diálogo Social, sobre en el que, hay que ser honestos y resalta, no estuvieron los representantes genuinos y legítimos de más de la mitad de los uruguayos. Hizo sí referencias a casos de países occidentales al igual que Astori cuando citaba a los EEUU al encajarnos el impuesto a la renta, sueldos y jubilaciones. Incluso, explicaba que dejaba el impuesto al patrimonio solo simbólicamente. Por ese lado se irá con lo del “impuesto a los ricos”, se dice. Todo disfrazado, como Astori, que nos fue cocinando de a poco.

Mujica saco a Oddone de la galera, y lo presentó como el nuevo Astori: aquí todo funciona igual y así seguirá si gana el FA, dijeron a los argentinos e inversores. No se sabe si lo creyeron. Juan Castillo dijo que “no le gustaba Oddone”. ¿Problemas internos? Pura pantalla, parece que solo fue parte del plan para reforzar la imagen de un Oddone “defensor del empresariado”.

Y en eso se está: maquillajes, incluso para transitar por el asistencialismo de Lula o los “planes” kirchnerista y paralela aniquilación de los jubilados. Gambetear con las palabras y retoques al relato. Algo así como lo que explicó el director de la OPP: ni que si ni que no, ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario.