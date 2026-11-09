Lo que nos deja León XIV

Qué nos deja la visita del Papa León XIV? La respuesta dependerá de a quién le hagamos la pregunta. Es evidente que la visita de un pontífice a los países de América Latina tiene una prioridad pastoral, donde sus muestras de escucha, amor y ternura con la comunidad de católicos que vive en cada país, encienden la fe y la esperanza de los creyentes y les llena de alegría, porque es el sucesor del apóstol Pedro quien les visita.

Es indescriptible la emoción que ha generado en los creyentes, indisimulable. No se trata de cantidad de católicos, el buen pastor visita a la última oveja de su rebaño, a la que le quede más lejos, porque su amor no depende de los números. Además, es muy ingenuo pensar que una visita papal tenga que ver con que vayan a aumentar los fieles de la Iglesia o que eso es lo que se espera. Las lecturas en clave de marketing religioso o ideológicas son muy miopes para comprender la profundidad de lo que involucra para las comunidades y las personas. Alcanzaría con ver lo que pasó en Casavalle y los testimonios de vidas rotas sostenidas por el amor de una comunidad, la fe y la esperanza.

Pero el Papa no solo habla a los católicos, su amor y su mensaje se extienden a toda la humanidad, y en esta visita a todos los uruguayos. Al igual que toda la doctrina social de la Iglesia, pone el foco en el bien común y en el fundamento de los derechos humanos: la igual dignidad de todo ser humano. Su mensaje en la Plaza Independencia se entiende desde esta identidad del cristianismo, una religión que no se entiende como algo alejado de la vida social y política, porque se cree en un Dios al que nada de lo humano le es ajeno y por ello el diálogo con los no creyentes y con otras creencias es fundamental si se quiere contribuir a la construcción de un mundo más humano, donde nadie puede quedar fuera de la responsabilidad de hacer del mundo un mejor lugar, especialmente para los más vulnerables.

Los comentarios en redes sobre la cantidad de gente en la Plaza Independencia nos permite aclarar una confusión bastante uruguaya. La secularización tiene que ver con cambios en la sociedad, con el lugar que ocupa la religión en la vida de las personas y con la manera en que se transmite, se practica o se abandona una fe. La laicidad, en cambio, se refiere a las obligaciones del Estado. La Constitución establece que en Uruguay todos los cultos son libres y que el Estado no sostiene religión alguna. Esa separación protege la libertad de conciencia de quien profesa una religión, de quien cambia de creencias y de quien vive sin ellas. Una sociedad puede hacerse más o menos religiosa sin que cambie por eso el deber del Estado de respetar por igual esas opciones. Hay estados laicos con sociedades muy religiosas, como México o Estados Unidos, y sociedades con estados unidos a la Iglesia con muy poca injerencia de la religión en la vida pública (Gran Bretaña). No somos como somos por tener un estado laico, sino por la profunda secularización que comenzó en el siglo XIX y que ha confundido laicidad con laicismo.

Laicidad es un principio que asegura la libertad de conciencia y la igualdad de trato de todos los ciudadanos, sean religiosos o no, donde ninguna doctrina se impone a todos, pero ninguna es escondida o silenciada. Que la Iglesia diga lo que cree públicamente no obliga a nadie a creer ni adherir lo que piensa. Eso es laicidad, es libertad.

Pero el laicismo es una forma excluyente y discriminatoria de entender la laicidad, que exige al ciudadano o a las organizaciones civiles la misma neutralidad que solo compete al Estado, como si la fe fuera algo de la vida privada y sus convicciones deba encerrarlas en su casa o en su templo. La laicidad exige que podamos discutir todas las razones en pie de igualdad, con la misma libertad para intervenir y la misma obligación de justificar lo que sostenemos. Recibir al Papa en la Plaza fue compatible con ese principio, como también lo es discrepar públicamente con lo que dijo allí.

León XIV se sirvió de imágenes del monumento a Artigas, de figuras que pasan inadvertidas, para plantear un tema central en su magisterio: ¿Qué lugar tienen entre nosotros quienes necesitan de otros para vivir? Para ver a toda la gente de la Redota, hay que caminar alrededor del monumento, hay que ampliar la mirada. Desde un solo lado siempre queda alguien fuera de la vista. Cuando se defiende la vida y la dignidad de las personas, no es coherente esconder unas y solo defender otras. La voz del Papa ha puesto en claro que defender los derechos humanos, es de todos los humanos, de los migrantes, de las mujeres que sufren discriminación y violencia, de los niños que no tienen asegurado el alimento o la educación, de los ancianos y personas con discapacidad que son abandonados o que se les propone el descarte de sus existencia mediante la eutanasia como un acto de libertad, o a quienes desconocen la dignidad de un ser humano que no llega a nacer. Que existan leyes no cierra los debates éticos y antropológicos.

Esa es la cuestión que atraviesa todo su magisterio, porque también en la era de la inteligencia artificial, el mayor riesgo es que la magnifica humanidad que somos, sea devaluada por los algoritmos y por la lógica del cálculo y la eficiencia. Esta perspectiva no impone nada a nadie, pero interpela porque abre preguntas que obligan a repensar nuestra concepción de la vida y de la dignidad humana. Es difícil hacer un balance a unas pocas horas de su partida, habrá que releer con detenimiento sus palabras y contagiarnos de su amabilidad, su sencillez, su capacidad de diálogo y comprensión, de su escucha y defensa de esos valores que construyen sociedades abiertas, plurales y solidarias.