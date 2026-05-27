La ropa no era el problema

Algunas reacciones sociales dicen más sobre una cultura que años enteros de discurso político. Bastó un debate trivial en TikTok sobre cómo viste la gente en Uruguay para que emergiera algo más profundo: la persistente incomodidad que produce quien sobresale.

No se discutía realmente sobre ropa. Tampoco sobre estética. Lo que aparecía detrás de cientos de comentarios era otra cosa: sospecha frente a la diferenciación, necesidad de desacreditar al visible y cierta hostilidad hacia cualquier forma de individualidad que rompa con el promedio.

En Uruguay, el éxito visible rara vez circula de manera neutral. Necesita explicación. Quien prospera, accede a determinados espacios, construye una identidad marcada o simplemente exhibe signos de bienestar suele verse empujado a justificar permanentemente su situación. Como si destacarse implicara, de entrada, una deuda moral frente al resto.

La reacción no es casual. En sociedades atravesadas por el estancamiento, la incertidumbre y el deterioro del bienestar emocional, el malestar colectivo rara vez encuentra una dirección clara. Con frecuencia se desplaza hacia figuras visibles: quien prospera, quien exhibe autonomía, quien construye una identidad propia o simplemente quien parece habitar espacios percibidos como inaccesibles para otros. En Uruguay ese mecanismo adopta una forma particularmente reconocible. Existe una tendencia a leer cualquier signo de diferenciación bajo sospecha. El bienestar debe explicarse. El éxito debe justificarse. La exposición personal suele interpretarse como frivolidad, o privilegio ilegítimo.

Ese clima termina produciendo una sociedad donde muchas veces resulta más aceptable compartir el fracaso que expresar abiertamente la ambición, el bienestar o el deseo de crecimiento.

Y quizás ahí aparezca otro problema más profundo: el progresivo debilitamiento de la autonomía individual.

Durante décadas se consolidó una lógica donde buena parte de la vida social y política fue organizada alrededor de una expectativa permanente de tutela. El Estado como administrador de riesgos, ordenador social y respuesta final frente a cualquier incertidumbre. Cuando esa lógica se prolonga, ocurre algo más complejo: la capacidad de agencia empieza a erosionarse.

Una sociedad acostumbrada a esperar soluciones siempre desde arriba también comienza a perder tolerancia frente a quienes construyen recorridos propios, asumen riesgos o logran diferenciarse del resto. La autonomía ajena empieza a percibirse menos como posibilidad y más como amenaza o privilegio sospechoso. El foco termina desplazándose constantemente hacia síntomas menores mientras las discusiones estructurales quedan relegadas. Se exige más sensibilidad a quien sube un video que a quienes toman decisiones económicas, sociales o institucionales.

Algo similar ocurre con debates más serios. Uruguay arrastra desde hace años problemas vinculados a salud mental, suicidio y bienestar emocional. Sin embargo, gran parte de la conversación sigue fragmentándose en indignaciones momentáneas, episodios aislados o polémicas superficiales. Hay una dificultad para dirigir el malestar hacia donde corresponde.

Y quizás por eso buena parte del debate público termina atrapado en una dinámica repetitiva: discutir al que sobresale mientras casi nunca se discute con la misma intensidad a quienes realmente administran el poder.