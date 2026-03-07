Involución de la simpleza

No esperábamos mucho de la rendición de cuentas del Presidente Orsi ante la Asamblea General. No defraudó. Estuvo a la altura de lo que ha sido este gobierno, una cruzada de aspiraciones que quiso ser la “revolución de las cosas simples” (nadie sabe qué quiere decir aún) y terminó siendo la involución de las simplezas.

Un discurso contradictorio, una colección de lugares comunes y diciendo lo que va a hacer en vez de lo que hizo, que por concepto básicamente una rendición de cuentas es eso. Fue un decálogo de las cosas que le gusta escuchar a la izquierda y con muchos anuncios eso sí. Vacíos unos, peligrosos otros. Y no, no soprende.

Una exposición con geopolítica de diagnóstico, sin posicionamiento de fondo. Bien Light.

Lo esperable de un gobierno que en su declaración sobre el ataque de Estados Unidos a Irán siguió la misma lógica que con Venezuela, diciendo cosas obvias sobre el apego al Derecho Internacional pero callando sobre la amenaza mundial que significa Irán o el papel de Maduro en la violación de derechos humanos, persecución, secuestro y tortura de opositores.

Perdí la cuenta las veces que nombró la palabra estabilidad. Característica del Uruguay que se empeñan en desvirtuar, porque lo que ha caracterizado a este gobierno es la inercia. Y no son lo mismo. No es lo mismo gordura que hinchazón, decía el paisano.

Pero además se quejó de un pasado que venía encaminado y con certezas (eso sí es estabilidad) y nombró el caso de las patrullas oceánicas y el Proyecto Neptuno. Estos dos casos son la más clara muestra de una impronta refundacional que se esmera en destruir los logros del gobierno anterior. Es su obsesión. Y claro, nadie que esté enfocado en destruir puede construir, nadie que esté anclado en el pasado para socavarlo puede construir un futuro mejor. Las buenas cosas implican inteligencia, dedicación, sacrificio y actitud proactiva. Y eso lleva mucho tiempo y energía, que son recursos finitos que han malgastado persiguiendo, operando y enchastrando.

Mencionar la justicia social es parte de un discurso de cosas obvias, como si alguien no la procurara desde las políticas públicas. Pero no alcanza con anhelarlas, hay que concretarlas. Y los resultados en ese terreno aún no se ven.

Decir que se crearon 26.000 puestos de trabajos en un país donde cierra una fábrica por semana o donde las inversiones extranjeras deciden no aterrizar por las pocas condiciones macroeconómicas, de seguridad social y de reglas claras que genera este gobierno, es un absurdo. Es la construcción (o la intención al menos) de un relato que no se sostiene, porque los datos no mienten.

Mencionó a los médicos cubanos que denunciaban condiciones de explotación o al bono escolar que dista mucho de lo prometido.

Habló de que vinieron a transformar y no a refundar, cosa que no estaríamos viendo porque muchísimos programas impulsados por la pasada administración fueron dejados en el olvido (entre ellos “Ni silencio ni tabú”). Habló de transformar “laberintos democráticos”. Ahí la ironía fue abrumadora. No pueden decir esos los reyes de la burocracia que se han cansado de crear organismos, institutos, comisiones superpuestas, y que para todo tienen un nombre técnico y rimbombante. Capítulo aparte merece los anuncios de la Universidad de la Educación y el Ministerio de Justicia. Dos cosas para los cuales no están dadas las condiciones institucionales. El voluntarismo mágico en el que están sumergidos los hace convencerse de que es viable lo que no.

Pero detengámonos en el más peligrosos de estos anuncios, el Ministerio de Justicia con nombre y apellido para el Prosecretario. Ese que se hizo en su momento la fiscalía como un traje a medida y que se politizó a un punto peligrosísimo, con fiscales con acciones político partidarias y filtraciones con objetivos claros de destruir gobierno y actores políticos. Si vimos lo que pasó con fiscalía deberíamos prender todas las luces de alerta con el Poder Judicial, reducto de imparcialidad y legalidad. El discurso dejó en claro que van por él. No permitamos que pongan al zorro a cuidar las gallinas, de nuevo.

Muchos anuncios, pocas concreciones. Decir que casi el 100% de las promesas de campaña están encaminadas es como decir que tenés una casa porque hiciste la primer hilera de ladrillos.

Para muestra de esto un botón, decir que se está cumpliendo la promesa de 2000 policías (que iban a entrar el 2 de marzo de 2025 supuestamente) cuando lo que se ha hecho es reponer vacantes e incorporar (gradualmente) funcionarios al INR que ni remotamente llegan a las cifras prometidas es la confesión de parte que releva de prueba.

Pero esta rendición fue el reflejo de un gobierno que improvisa, que flota y que a esta altura ya naufraga.

Algunos dirán que es obvia esta opinión de alguien que no los votó ni comulga con su estilo y rumbo, pero cuando solamente un 23% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno, un 38% la desaprueba y un 37% tiene una opinión intermedia, es porque hasta sus propios votantes le soltaron la mano. Es que estos números de Opción consultores evidencian que no hay más verdad que la realidad. Y más en evidencia queda la mala nota cuando se compara con el número a la misma altura del gobierno de Luis Lacalle Pou: 52%. Sí, lo duplica y le sobran 6 puntos.

Es un gobierno que no hace, que distrae permanentemente con cortinas de humo, pero no concreta ni acciones ni mucho menos grandes reformas. Y los uruguayos ya están pasándoles facturas, porque ya pasó el 20% de su período de gobierno y no se ve ni resultados ni el rumbo que accede a ellos (recurso siempre de los más esperanzados o ingenuos).

Igual ellos creen que van fenomenal, con un nivel de falta de realismo digno del propio Fernando Pereira, que al salir comentó de pecho hinchado “supimos cumplir”.

Me hace acuerdo al cuento del paisano que se estaba ahogando en el Río Yaguarón y con tal de no reconocer que no sabía nadar gritaba “Yaguarón te estoy tragando”.