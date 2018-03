La reedición de Historia Económica de Uruguay de Ramón Díaz vuelve a poner a disposición del público una obra imprescindible para cualquier persona interesada en interpretar el presente de nuestro país y en pensar mejor su futuro.

Agotado desde hace tiempo en librerías y de imposible adquisición en librerías de usados o páginas web dedicadas a la materia, esta publicación pone a disposición del público en general las ideas de Ramón Díaz, siempre polémicas, valientes y penetrantes.

A poco más de un año de su fallecimiento, la figura de Ramón Díaz ha ido cobrando la relevancia que merece. Reconocido en distintos homenajes en el país y en el exterior en el transcurso del año pasado, incorporado en el reciente libro de Carlos Pacheco, Pensadores Uruguayos, junto a intelectuales de la talla de José Enrique Rodó, Carlos Vaz Ferreira o Carlos Real de Azúa, se verifica un renovado interés en la obra de Ramón Díaz.

Muchos intelectuales uruguayos han hecho aportes relevantes en las más diversas áreas de nuestro acervo cultural, pero ningún otro ha tenido mayor peso individual en una tarea específica; influir en la opinión pública en el sentido correcto. La batalla sin desmayos que Díaz libró desde la década de 1960 no tiene parangón en nuestra historia. Comenzando casi en soledad con la difusión de las ideas de la Libertad, fue convenciendo cada vez a más uruguayos, influyó en numerosos actores intelectuales y políticos y dejó un número de liberales claramente mayor al que él encontró al comenzar (cercano a cero).

Por cierto que al ser un hombre exigente, no estaba conforme con el estado del Uruguay de comienzos del siglo XXI. Nuestro país había avanzado lentamente en la liberalización su economía y en la apertura al mundo, pero la velocidad no debe opacar el hecho de que nos habíamos estado moviendo en la dirección correcta. Ciertamente estos últimos años, de deterioro fiscal, crecimiento del Estado y estancamiento de nuestra inserción internacional no le habrían caído en gracia, y su crítica inteligente y su cultura aplastante hicieron falta, pero su mensaje estaba dado y sus ideas se mantienen plenamente vigentes.

La Historia Económica de Uruguay es un libro fundamental y el mejor con ventaja, que se ha escrito sobre la historia de nuestro país, incluso en términos generales, ya que los conocimientos enciclopédicos de su autor contemplan la política, la sociedad y los cambios institucionales y culturales, entre otros temas. Uno de sus grandes aciertos es definir con agudeza nuestros períodos de prosperidad y depresión, tantas veces mal ubicados y explicados en otros clásicos de nuestra historiografía.

El redescubrimiento del siglo XIX, su estudio crítico del batllismo, polémico e inapelable, y el estudio de nuestro estatismo desbocado de mediados del siglo pasado y los avances graduales del fin de siglo pautan una obra que obliga a pensar y repensar al Uruguay. Esta reedición va acompañada de un nuevo capítulo que lo actualiza hasta nuestros días, escrito por un servidor.

Sin pretender equipararse a la obra del maestro, se incluye con la intención de mantener la obra actualizada y para rendir homenaje a un hombre extraordinario, un formidable intelectual y un gran patriota.