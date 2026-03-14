Expansión innecesaria

En un país con restricciones fiscales persistentes, margen presupuestal estrecho y demandas sociales urgentes en seguridad, infancia vulnerable, salud mental y educación, la prioridad debería ser inequívoca: revisar el gasto, eliminar estructuras ineficientes y concentrar recursos donde produzcan resultados medibles.

No crear nuevas capas administrativas.

Sin embargo, la señal política que hoy se envía es otra: más cargos, más jerarquías, más presupuesto permanente. Más Estado sobre un Estado que ya muestra rigideces estructurales difíciles de sostener.

Y el problema no es solamente contable.

Es institucional.

En Uruguay, la función jurisdiccional la ejerce el Poder Judicial. La acción penal pública corresponde a la Fiscalía General de la Nación, con autonomía técnica. El sistema penitenciario depende del Ministerio del Interior. Este diseño no es fruto del azar ni de la improvisación: es una decisión republicana deliberada.

La separación de poderes no fue concebida para facilitar la coordinación política del Ejecutivo sobre la justicia. Fue diseñada para limitarla.

Cuando se habla de “coordinar estratégicamente” la política judicial y criminal desde un nuevo ministerio, conviene traducir el lenguaje técnico: se trata de ampliar la gravitación política del Poder Ejecutivo en un ámbito que, por definición, fue estructurado para operar con autonomía.

La pregunta central es sencilla y todavía no tiene respuesta convincente: ¿qué problema concreto no puede resolverse con las herramientas actuales?

Si el diagnóstico es lentitud judicial, la respuesta no es un ministerio. Es gestión. Es digitalización integral, metas de desempeño, simplificación procesal, evaluación objetiva de productividad. Nada de eso exige crear una nueva cartera política.

Si el problema es desarticulación en la política criminal, la solución es normativa: ajustes legislativos y mecanismos formales de coordinación interinstitucional. Tampoco requiere un ministerio.

Si el problema es transparencia, la respuesta es información pública, indicadores comparables y rendición de cuentas efectiva. No una nueva estructura jerárquica.

Crear un ministerio no resuelve automáticamente ningún déficit estructural. Pero sí crea cargos, presupuesto propio, estructuras permanentes y una nueva esfera de influencia política.

Y cuando el Estado crece, rara vez retrocede.

La experiencia comparada muestra que las burocracias tienden a consolidarse, expandirse y reclamar más competencias. Lo excepcional es que se reduzcan voluntariamente. Por eso, cada nueva capa administrativa debe justificarse con una evidencia validada y un beneficio claro.

Aquí no estamos ante un vacío institucional evidente. Estamos ante un rediseño que altera equilibrios sensibles.

Cuando se generan zonas grises entre el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, no se está necesariamente modernizando: se están modificando pesos y contrapesos.

La independencia judicial no se pierde de un día para otro. Se debilita por acumulación. Por ampliaciones graduales de influencia. Por redefiniciones competenciales que, en apariencia técnicas, terminan teniendo consecuencias políticas.

Suena a expansión de poder. Y la arquitectura republicana existe precisamente para contener esa expansión.

Uruguay ha mantenido, con imperfecciones, un sistema en el que la justicia opera sin interferencias políticas directas. Tiene demoras, carencias de gestión y desafíos presupuestales, sin duda. Pero conserva un activo institucional valioso en una región donde la autonomía judicial no siempre ha resistido presiones del poder político.

Modificar ese equilibrio exige un diagnóstico técnico riguroso, evidencia empírica clara y una explicación precisa de por qué las herramientas actuales resultan insuficientes.

Hasta ahora, esa fundamentación no ha sido expuesta con el nivel de detalle que una reforma de esta magnitud requiere.

Además, la propuesta entra en tensión con el propio discurso político dominante. Si el país necesita racionalizar el gasto, profesionalizar la gestión pública y reducir rigideces estructurales, agregar un ministerio permanente parece exactamente lo contrario.

La modernización institucional no consiste en multiplicar despachos. Consiste en exigir resultados verificables.

Uruguay necesita evaluar programas ineficientes, eliminar superposiciones, fortalecer capacidades técnicas y establecer métricas objetivas de desempeño. Necesita menos simbolismo organizativo y más eficacia real.

Crear un Ministerio de Justicia puede generar la sensación de movimiento. Puede transmitir la idea de reforma. Puede ofrecer un titular atractivo.

Pero gobernar no es producir sensaciones. Es producir resultados concretos.

Si el objetivo es mejorar la política criminal, que se presenten reformas normativas específicas, con impacto medible.

Si el objetivo es acelerar procesos judiciales, que se fijen metas verificables de reducción de plazos y se asignen recursos condicionados a desempeño.

Si el objetivo es fortalecer el sistema penitenciario, que se detallen cambios operativos, presupuestales y de gestión con indicadores públicos de seguimiento.

Lo que no parece razonable es crear una nueva estructura política cuyo alcance, límites y garantías de no interferencia no estén estrictamente delimitados desde el inicio.

La prudencia institucional no es inmovilismo. Es responsabilidad.

La República no se fortalece concentrando poder.[

Se fortalece delimitándolo.