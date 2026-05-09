De Persia a Irán

La historia de Persia (Irán) es de las más antiguas del mundo. Su desarrollo alcanzo su punto culminante durante el siglo VI a.C. en el reinado de Ciro el Grande que unificó a las tribus persas y construyó un imperio a través de conquistas militares y logros diplomáticos. Se expandió desde Asia central hasta el Mediterráneo oriental incluyendo la Mesopotamia, Palestina, partes de Egipto, Anatolia (hoy Turquía) y Grecia, siendo entonces la mayor potencia de su tiempo.

Durante el reinado de Darío I (550 - 486 a.C.) creó una administración central con un extenso sistema de recaudación de impuestos, habiendo establecido una moneda y una importante red caminera. Persia se destacó por tener una cultura religiosa tolerante, el zoroastrismo. Luego se convirtió al islam en el siglo VII D.C. en un paulatino proceso. Pertenece a la rama Chiita de esa religión, contraria a sus vecinos árabes, principalmente sunnís.

Dejó un legado arquitectónico importante (Persépolis), combinado con avances en derecho y administración pública. La educación abarcaba lo académico y la formación del carácter; la enseñanza religiosa, util para distinguir el bien del mal, adquiriendo conocimientos prácticos y valores éticos. La lectura y la escritura (en persa antiguo, arameo, y elamita, se encuentra registrado en documentos de la época que han sobrevivido). Estos conocimientos estaban concentrados en el clero, escribas y administradores. Existían nociones de aritmética necesarias para hacer cálculos comerciales y pagar impuestos. Recordemos también que Persia fue un país de avanzada en los orígenes de la medicina.

A la vez tenemos recuerdos de misteriosas andanzas respecto de Persia que se remontan a nuestra infancia. Imágenes de alfombras voladoras y grandes turbantes. “Las mil y una noche” de Sheherezade, extraordinarios cuentos de “Simbad el Marino” de “Ali Babá y los cuarenta ladrones”; “La Lámpara de Aladino” …

Persia, se fue quedando en el tiempo. Perdió territorio en sus enfrentamientos con los griegos, árabes, otomanos y rusos. Las causas se debieron al exceso de burocracia, demasiados impuestos, un anodino liderazgo de los sultanes posteriores, intrigas y su desinterés por el mar, luego de su gran derrota frente a Grecia. Por tierra, más tarde, perdieron el acceso a la ruta de la seda. Quedaron aislados.

De todas formas, hoy día, por el tamaño que todavía conserva y su población, sigue siendo un gran país con 93 millones de habitantes y una extensión territorial de 1.648.000Km2, similar a toda Europa occidental. Posee dos cadenas montañosas y acceso al mar Caspio y al Océano Indico a través del estrecho de Ormuz. Es una nación imperial. No hay muchas.

Repasando lo sucedido en nuestros tiempos, los británicos descubrieron a principios del siglo XX, que Irán poseía grandes yacimientos de petróleo. Comenzaron a explotarlo en términos muy favorables a su favor.

Cuando estalló la II Guerra Mundial fue de vital importancia asegurar que Irán estuviese con GB y sus aliados, por dos razones. Obviamente, por el petróleo y dos, para poder abastecer a la URSS, con suministros bélicos y demás, luego que Hitler atacara a su aliado (Stalin) en 1941. Alemania no tenía petróleo, su gasolina la producía del carbón y era costosa. Por eso Hitler conquistó Baku (URSS - hoy Azerbaiyán) en cuanto pudo. Persia quedaba al lado…

Churchill convenció a Stalin de apropiarse conjuntamente de Irán mientras durara la guerra. Fue una operación importante, sorpresiva y violenta que involucró a unos 400.000 efectivos. El país quedó dividido en dos y ocupado. Depusieron al Sha Pahlevi (padre) que tenía simpatías proalemanas e instalaron a su hijo en el trono.

Fue en Teherán donde se reunieron por primera vez los tres grandes (Roosevelt, Churchill y Stalin) y donde acordaron temas claves contra sus adversarios y prioridades conducentes a su derrota, como el desembarco previsto para la primavera del ‘44, en Francia. Y batir primero a los nazis.

Cuando Alemania perdió la guerra, los rusos no tenían ningunas ganas de retirarse de la parte conquistada. Fue una de las pocas pulseadas políticas que ganaron los occidentales contra Stalin, al comienzo de la guerra fría.

Después surgió un líder nacionalista, Mossadegh, quien alcanzó el poder por las urnas. Expropió las concesiones petrolíferas que seguía explotando ventajosamente GB. Se montó entonces un golpe acusándolo de comunista. Fue derrocado y lo encarcelaron durante 3 años, mandándolo luego bajo vigilancia a su aldea. Reinstalaron al joven Sha que había perdido el trono y se estableció una monarquía autoritaria. En el proceso se creó la SAVAK o policía política que se organizó con la ayuda de la CIA y el MOSSAD, entonces muy allegados al gobierno de Irán. Supuestamente la SAVAK sabía y controlaba todo.

El Sha era un hombre moderno y pragmático. Arregló con las compañías petroleras contratos razonables de explotación donde se dividían 50/50 las ganancias y se puso al frente de una “revolución blanca” que impulsó la educación, los derechos de la mujer y la infraestructura pública. El clero se sintió dejado de lado. La SAVAK vigilaba a sus líderes, muchos se mudaron a Paris donde se sentían menos espiados y desde allí urdieron una revuelta popular contra el Sha aduciendo corrupción, que la había y excesos de represión que también pero menores a los que ellos impusieron después.

Dicen que la gota que derramó el vaso fue la reforma agraria que incluía las grandes propiedades rurales de la iglesia (musulmana). El gobierno del Sha fue tenazmente atacado desde los púlpitos de las mezquitas. De allí y Paris, provino la revolución que terminó con el Sha, quien ya enfermo huyó mendigando, sin éxito refugio y auxilio para tratar el cáncer de próstata que padecía.

Más tarde, la guerra (1980- 88) entre Irán e Iraq que provocó al menos, medio millón de muertos a Irán.

Así llegamos a la conflictiva situación actual. Un estado teocrático, poco integrado a la comunidad mundial, que respalda importantes movimientos subversivos en varios países y vive ahora un existencial enfrentamiento con Israel - una reciente potencia en expansión sobre el mediterráneo oriental - apoyada por EEUU.

Esperemos se resuelva la actual crisis para el bien de todos.