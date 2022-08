La región en riesgo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El premio Nobel Mario Vargas Llosa, de 86 años, el escritor vivo más conocido de América Latina, es bastante pesimista sobre la región en estos días.



Cuando hablé extensamente con él recientemente, solo vio algunos rayos de esperanza en el hemisferio. “Este es un período muy malo para América Latina”, me dijo en una entrevista por zoom desde su casa en Madrid, España.

Al referirse a la reciente elección de presidentes de izquierda en Colombia, Perú, Chile y la posible victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre en Brasil, dijo que teme que “no salga bien en ninguna de estos casos”.



Para empeorar las cosas, la pandemia de Covid-19 ha afectado mucho más a América Latina que a la mayoría de los demás lugares del mundo, dijo. Más de 1,7 millones de personas han muerto a causa del virus en la región, y las economías de la mayoría de los países aún no se han recuperado por completo de la pandemia.



Vargas Llosa, quien acaba de publicar un libro titulado “La mirada tranquila”, un ensayo sobre el fallecido novelista español Benito Pérez Galdós, se contagió de Covid en abril. Me dijo que aunque ahora está bien, tuvo que ser hospitalizado y casi muere.

“Efectivamente no podía respirar, así que en un momento estaba casi en estado de coma”, me dijo. “Lo peor fue que la ambulancia tardó casi dos horas en recogerme. Esas dos horas que pasé esperando el oxígeno fueron una experiencia horrible”.



Vargas Llosa dice que gran parte del destino de América Latina a la luz de las recientes victorias de la izquierda en la región “dependerá fundamentalmente de Cuba”. Explicó que muchos de los presidentes recientemente electos tienen una base de extrema izquierda cercana a la dictadura cubana, lo que podría evitar que los nuevos jefes de Estado se desplacen hacia el centro.



Le preocupa especialmente su Perú natal, donde dijo que el presidente Pedro Castillo, ex maestro de escuela primaria rural, es “un analfabeto” que está arrastrando al país a la bancarrota. “Es el peor presidente de la historia del Perú”, agregó.



Castillo, quien fue elegido como candidato de un partido marxista autodeclarado, ha sido asediado por investigaciones de corrupción.



“Mi esperanza es que haya una mayoría en el Congreso que proponga su destitución, que se apruebe, que haya nuevas elecciones y que los peruanos tomen una mejor decisión la próxima vez”, dijo.



Sobre Colombia, donde el exguerrillero de izquierda y alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asumirá el cargo el 7 de agosto, Vargas Llosa dijo que teme que la base de extrema izquierda de Petro lo empuje a adoptar medidas radicales.

Sobre la Argentina paralizada financieramente, Vargas Llosa dijo que “mientras los argentinos no se deshagan del populismo peronista que le ha traído todos los males del mundo a ese país, Argentina no podrá salir de la trampa” en que se encuentra”. Agregó: “Mi esperanza para Argentina es que (el expresidente Mauricio) Macri gane las próximas elecciones”.



Sobre las próximas elecciones de Brasil, dijo que si fuera brasileño, se abstendría de votar. El actual presidente derechista Joao Bolsonaro “es un payaso”, y su principal rival, el expresidente izquierdista Lula, ha estado en el centro de grandes escándalos de corrupción, explicó.



Los únicos puntos brillantes que ve Vargas Llosa en la región son Uruguay y Ecuador, cuyos líderes están ayudando a sus países a crecer y reducir la pobreza, dijo.



Cuando se le preguntó sobre Estados Unidos, Vargas Llosa me dijo que el expresidente Trump “llevó a Estados Unidos a un punto en el que la democracia misma estaba en riesgo”. Pero expresó su optimismo de que “el pueblo estadounidense no volverá a elegir a una persona como Trump. Creo que hay muchos republicanos que son mucho mejores que Trump”.



Estoy de acuerdo con muchas de las opiniones de Vargas Llosa, aunque no soy tan pesimista como él sobre el giro hacia la izquierda de América Latina.



A diferencia de la década de 2000, cuando gran parte de la región estaba gobernada por gobiernos de izquierda que se beneficiaron de los precios mundiales récord de las materias primas, los países latinoamericanos están financieramente atados hoy en día. Será más difícil para los líderes izquierdistas recién elegidos participar en experimentos populistas radicales, como lo hizo el difunto demagogo venezolano Hugo Chávez cuando los precios del petróleo alcanzaron casi los 150 dólares el barril.



Pero admiro la disposición de Vargas Llosa a hablar sin miedo a molestar a nadie, y su entusiasmo por su trabajo (está escribiendo una novela sobre música peruana). Le deseo muchos años más de buena literatura y declaraciones políticas grandilocuentes.