Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Datos de hoy: 1.614 contagios, 20.385 enfermos, 344 internados en cuidados críticos y 34 fallecimientos

Los datos divulgados hoy por el Sinae muestran descensos de los nuevos contagios y de las cantidades de enfermos, fallecidos e internados en CTI.



Hoy se validaron 15.058 test y se detectaron 1.614 nuevos contagios frente a los 16.951 y 1.770 de ayer respectivamente. La positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) varió levemente pasando de 10,4% a 10,7%.



La cantidad de fallecidos se redujo de 39 ayer a 34 en esta jornada.



El número de enfermos alcanza a los 20.385 pacientes, mientras que en la víspera eran 21.610. De ellos hoy hay 344 internados en CTI y ayer eran 357.

Gobierno habilitará desde el 5 de julio espectáculos públicos, fiestas, eventos sociales y deporte amateur

El Poder Ejecutivo decidió flexibilizar las medidas que había adoptado para restringir la movilidad y partir del 5 de julio serán habilitados los espectáculos públicos, las fiestas y eventos de similares características, y las plazas de comida, con limitaciones de aforo y cumplimiento de los protocolos sanitarios, según un decreto publicado esta tardecita. También se habilitan las salas de cine, salvo en Montevideo, Canelones y Maldonado, que podrán retomar su actividad desde el 15 de julio.



La decisión fue adoptada en la Presidencia de la República, luego de analizar la evolución de la marcha de la pandemia.



En todos estos casos las aperturas se deben realizar cumpliendo los protocolos ya autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).



El resto de las medidas, como por ejemplo el teletrabajo en las oficinas públicas, continúan vigentes y el 4 de julio se volverá a analizar su vigencia.

Descartaron que tres contagios del coronavirus en la frontera con Brasil sean por la variante delta

Finalmente la autoridades sanitarias descartaron el ingreso al país de la variante delta del COVID-19, surgida en la India en octubre, pasado en tres pacientes de la frontera que contrajeron la enfermedad.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó a El País que no se detectó la presencia de la variante delta. De esta forma, Uruguay no registra hasta el momento casos con esta variante que ya está presente en Brasil, Argentina y Chile y otros países.



La variante delta es más transmisible y amenaza con provocar una nueva ola mundial de COVID-19, según advierten expertos y autoridades sanitarias.



De todos modos, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pidió este viernes: "Tomemos con realismo el tema de la variante delta u otras variantes. Van a terminar ingresando de alguna manera, entonces tenemos que estar atentos, ser activos, pero no dramatizar".



El director del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyány, había informado ayer que estaban a estudio los tres casos que hoy se confirmaron negativos.



Cuál es el nuevo medicamento que se autorizó usar contra el COVID-19 y cuánto cuesta el tratamiento

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que se autorizó el uso de emergencia de un nuevo medicamento (Tocilizumab) para casos específicos de COVID-19 que podría evitar la internación de los pacientes en cuidados críticos y reducir el número de muertos por la infección.



“Estamos autorizando un tratamiento innovador en base a anticuerpos monoclonales que con vías muy específicas de tratamiento, que seguramente estará la semana que viene”, explicó el ministro este jueves en rueda de prensa.



Salinas explicó se trata de un “medicamento específico para determinados casos de COVID, muy protocolizados”.



Este medicamento se utiliza en Uruguay para tratar enfermedades como la artritis reumatoide y tiene un precio que ronda entre los $ 70.000 y $ 90.000 pesos. “Que el MSP habilitara su uso de emergencia, para que se pueda disponer de este fármaco como una herramienta más (…) hace a la equidad en salud”, dijo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco.



Según explicó Grecco, este medicamento no se puede aplicar en cualquier momento de la enfermedad y si no hay documentado un estado inflamatorio importante. “Los criterios son independientemente de la edad o de las comorbilidades”, dijo.



El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina, dijo que este medicamento tiene grandes beneficios, como reducir el riesgo de muerte, el tiempo de hospitalización y la posibilidad de que los pacientes sean conectados a un respirador, según expresó en su cuenta de Twitter.



Se vuelve a exigir segundo test PCR negativo o cuarentena obligatoria para el ingreso a Uruguay



El gobierno trabaja en la modificación del decreto 195/020 para fijar nuevas condiciones de ingreso a Uruguay de las personas que están autorizadas a hacerlo pese al cierre parcial de las fronteras.



La modificación implicará que además de un test PCR negativo con no más de 72 horas de realizado que debe presentar el viajero antes de ingresar al país, se requiera un nuevo test al cuarto o quinto día de haber llegado.



"Para las personas comprendidas en los literales G y H, del numeral 2 del decreto, se establece un test PCR en tiempo real al séptimo día de haber realizado el primer PCR en el país de tránsito o de origen. Esto significa que, entre el cuarto y el quinto día, se estarían realizando un nuevo test", explicó el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Ese segundo análisis será a costo de cada persona.



En caso de que la persona no quiera realizarse el segundo hisopado, deberá realizar una cuarentena obligatoria por un total de 14 días, advirtió Salinas.



Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que la nueva resolución está siendo analizada por el sector de Jurídica de Presidencia de la República, para que en las próximas horas pueda ser firmada tanto por el presidente como por los ministros.



Esta resolución estuvo en elaboración en la órbita del Ministerio de Salud Pública y ahora será puesta a consideración tanto de Presidencia de la República como del Consejo de Ministros "porque es una modificación al decreto 195/020", aclaró Salinas.



El ministro indicó además que si bien de esta forma se busca controlar el ingreso de nuevas cepas, el hecho de que las variantes ingresen al país es algo que no se puede evitar.



En julio llegarán 500.000 dosis de Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos



En julio llegarán 500.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus que serán donadas a Uruguay por el gobierno de Estados Unidos y que se suman a casi medio millón más cuyo arribo ya estaba pactado con el laboratorio para que lleguen ese mismo mes.



"Cuando la pandemia empezó, Estados Unidos le preguntó a Uruguay '¿cómo podemos ayudar?' Hoy estoy orgullosa de anunciar que se realizará una donación de 500.000 dosis de la vacuna Pfizer que llegarán los próximos días", indicó en conferencia de prensa Jennifer Savage, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos.



Savage dijo que se decidió que la donación fuera de dosis Pfizer ya que es una de las vacunas que ya se administra en Uruguay y que, por lo tanto, ya existe toda una logística disponible y preparada para recibir este tipo de dosis.



Esta donación forma parte del total de los 80 millones de vacunas que el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió repartir a otros países antes de que acabara junio, una meta que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ya había reconocido que no se podría cumplir.



Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que "el mes de julio va a ser un mes intenso en vacunas" y explicó que al medio millón de vacunas donadas por Estados Unidos, se le suman las 444.600 dosis que ya estaban acordadas con el laboratorio.



Delgado explicó que durante esta semana tuvieron "más de un zoom" con el equipo de COVID-19 de la Casa Blanca, "trabajando a contra reloj (...) Esto refuerza el compromiso que tenemos con los laboratorios con los que estamos trabajando, refuerza para acelerar procesos y para acelerar las segundas dosis", dijo.



Uruguay tiene comprado hasta el momento 6.850.000 dosis, de las cuales 3.850.000 son de Sinovac y 3.000.000 de Pfizer, a las que se le agregan las donadas por Estados Unidos. Estas, sumadas a las enviadas mediante el mecanismo Covax, suman un total de 7.500.000 dosis contra el coronavirus.



"Para nosotros esto tiene un valor especial, que no es otra cosa que reforzar el vínculo que tenemos con Estados Unidos. Estos gestos en pandemia refuerzan un mecanismo de vacunación que viene muy rápido y muy avanzado", aseguró el secretario de Presidencia.



Por su parte, el ministro de Salud Daniel Salinas, dijo que en el gobierno están muy "conformes y satisfechos" con la "donación generosa del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos".



Salinas indicó que el 1° de julio se espera llegar al 50% de la población objetivo con las dos dosis contra el coronavirus aplicadas, si bien aclaró que no todos tendrían los 14 días cumplidos.



Israel vuelve al tapabocas en lugares públicos cerrados ante el repunte de contagios de COVID-19



Israel restableció hoy la obligación de usar tapaboca en lugares públicos cerrados y empresas, tras un repunte de los contagios de COVID-19 en un país que se jactaba de haber superado la crisis gracias a su campaña de vacunación, informó la agencia de noticias AFP.



Desde el 15 de junio, los israelíes no estaban obligados a llevar mascarilla ni en interior ni en exterior, con más de la mitad del país habiendo ya recibido dos dosis de vacuna.



Pero las autoridades han advertido en los últimos días contra la propagación de la variante delta, detectada por primera vez en India y reputada más contagiosa que el resto.



"Ante el aumento de los contagios, el Ministerio de Salud anunció que a partir del mediodía de hoy (viernes), la mascarilla será obligatoria en todos los lugares cerrados, salvo en los domicilios", dijo en un comunicado.



También se recomienda a los israelíes su uso en grandes concentraciones al aire libre.



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, había advertido el miércoles que si se registraban más de 100 nuevos casos diarios de coronavirus durante una semana, sería nuevamente obligatorio el tapabocas.



Desde el lunes, las autoridades sanitarias registran cada día más de 100 nuevos casos. El jueves, 227 nuevos enfermos fueron identificados por las autoridades sanitarias, según las últimas cifras disponibles.



Las cifras se "duplican rápidamente", advirtió hoy Nachman Ash, coordinador de la lucha contra el coronavirus, en la radio pública Kan.

"Esperamos que las vacunas nos protejan de un alza de las hospitalizaciones y de casos graves", agregó.



Actualmente, 48 enfermos están hospitalizados y 24 estás considerados como casos graves, según el ministerio de Salud.



En el peor momento de la pandemia en enero, se registraron unos 10.000 casos diarios, antes de que una masiva campaña de vacunación permitiera reducir el número de infecciones.



En total, se han registrado en Israel desde el inicio de la pandemia más de 840.000 contagios y 6.428 muertes.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes que viene. Que tengas un buen fin de semana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected]



