El sobrecosto de las viviendas, la eficiencia de Ancap y el oligopolio en el sector del cemento

En Uruguay, hay un debate habitual sobre el precio de los inmuebles (y lo “caros” que pueden llegar a ser). En ese sentido, al momento de evaluar los costos, los insumos utilizados en la construcción son un aspecto clave. En particular uno de ellos está rodeado de polémica, ya que es uno de los negocios de Ancap que da pérdidas desde hace dos décadas: el cemento.



“Resulta oportuno entonces comprender las dinámicas detrás de la formación de precios de los insumos” en la construcción, “dado que tienen un impacto directo sobre los costos que enfrenta”, señala el documento “Análisis de la competencia en el mercado de insumos del sector construcción en Uruguay” elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic), al que accedió El País.



El trabajo se centra en tres insumos de la construcción: el cemento, el acero y el asfalto (este último utilizado en obras viales).



En este artículo, el foco estará sobre el mercado del cemento. ¿Cómo se reparte el mercado? “Si bien no existe información pública respecto a las ventas en el mercado interno por empresa, de acuerdo a las declaraciones del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, se estima que Cementos Artigas (propiedad de la española Cementos Molins y la brasileña Votorantim) y Cementos del Plata (propiedad de Ancap) representan cerca del 90% de las ventas al mercado interno (45% y 42% respectivamente), mientras que el resto se divide entre Cementos Charrúa (Cimsa, propiedad de Diego Lugano y Diego Godín, con 8%) y la Compañía Nacional de Cementos (5%, que no produce y vende Cementos Artigas)”, dice el documento.



A estos se suma un nuevo jugador: Cielo Azul Cementos y Calizas (pertenece a Intercement del Grupo Camargo Correa) que recientemente inauguró su planta de cemento en Treinta y Tres con una capacidad de 600.000 toneladas al año. Así la capacidad anual de la industria, habría pasada de 1.020.000 toneladas en 2020 a 1.620.000 toneladas este año.



“En los últimos 20 años las necesidades del segmento mayorista (empresas constructoras y hormigoneras) fue abastecida principalmente por las dos empresas de mayor escala productiva en el mercado (Cementos Artigas y Cementos del Plata), por lo que se considera que este segmento operó bajo una estructura de mercado oligopólica”, establece el informe.



La hipótesis del trabajo es que una de las dos empresas opera “con mayores costos marginales (Ancap), lo que provocaría un precio de equilibrio más alto en el mercado. Si bien no se cuenta con datos sobre la estructura de costos de las empresas que participan en este mercado, existen un conjunto de elementos que permiten conjeturar el hecho de que Ancap presenta actualmente costos marginales más elevados en el mercado. En esta línea, se encontraron declaraciones del actual presidente de Ancap donde señala que sus costos de producción se estiman son ‘cerca del doble respecto a Cementos Artigas’. Por otra parte, se observa que la Unidad Portland de Ancap esta operando bajo pérdidas desde hace ya 20 años”.



¿Por qué Uruguay es caro? El trabajo del Ceeic fue realizado por Sebastián Fleitas, Juan Pablo Tizón, Ignacio Cabrera y María José Fernández. El presidente del Ceeic, Alfonso Capurro, señaló que este y otros estudios, “forman parte de lo que visualizamos como una agenda país: el análisis de los costos y la competitividad y el intento de buscar respuestas a la pregunta de ¿por qué Uruguay es caro?".

Luis Lacalle Pou camina durante inauguración de planta de "Cielo Azul". Foto: Pía Mesa.

“Los modelos teóricos en economía más comunes y mundialmente utilizados sugieren que el precio es función creciente del costo marginal de las empresas, por lo que la presencia de un competidor ineficiente implica un mayor precio de equilibrio”, añade.



Así, el competidor ineficiente (Ancap) genera que haya un precio más alto del cemento, lo que a su vez genera sobrecostos a la industria de la construcción. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie estimó que (para toda la economía) el sobrecosto que genera ese precio elevado es de entre US$ 60 millones y US$ 70 millones y Stipanicic dijo que supera los US$ 40 millones.



¿Cómo compara Uruguay con la región en cuanto al precio del cemento? El documento expresa que el ministro de Industria, Omar Paganini, “señalo que el precio en Uruguay se encuentra en US$ 150 la tonelada, mientras que en Brasil el precio ronda los US$ 100 la tonelada, en Argentina US$ 110 la tonelada y en Paraguay US$ 120 la tonelada”.



El cemento entonces tiene un precio alto, por encima de los países de la región, que genera sobrecostos en la construcción (que luego se trasladan al precio de la vivienda) y que muy probablemente está influido por un competidor ineficiente en un mercado oligopólico. ¿Qué se puede hacer?



El estudio dice que “una primera alternativa para disminuir los precios de equilibrio implica mejorar la eficiencia productiva de Ancap, reduciendo su costo marginal. De acuerdo a la discusión de los diferentes presidentes de Ancap en los últimos años, esto requeriría de realizar inversiones significativas” y por ello el camino elegido por los actuales gobernantes es buscar asociaciones con privados.



“Adicionalmente, la estrategia de búsqueda de mejorar la eficiencia de Ancap debería incorporar la apertura de nuevos mercados con el objetivo de optimizar la utilización de la capacidad instalada”, añade.



“Los beneficios de este tipo de medidas son claros, pero puede traer aparejados ciertos riesgos, especialmente considerando la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones refiere al recorte en gastos de mano de obra en la que puede querer incurrir un socio privado como vía para disminuir los costos de producción. Dado que uno de los aspectos estratégicos de mantener esta unidad de negocio es precisamente la generación de empleo en localidades de escaso desarrollo económico, transparentar objetivos en remuneración y puestos de trabajo debería ser un elemento clave en la negociación con un privado”, señala el informe del Ceeic.



Otras alternativas para hacer más eficiente a Ancap

Las otras alternativas tienen otros problemas y pueden no ser tan efectivas.



Otra posibilidad es garantizarle cierta demanda a Ancap, mediante un proyecto de ley (a estudio en el Parlamento) “podría determinarse que todas las obras estatales utilicen 100% de productos nacionales y como mínimo 50% de productos Ancap. Lo anterior podría permitir a Ancap marcar un precio de referencia dado el importante volumen que supone esta disposición, además de crear un mercado cautivo para sus productos. Sin embargo, en el caso de que no lograra mejorar sus costos marginales de producción, esta propuesta terminaría redundando en un aumento de los costos de la construcción”, dice el informe.



“Una tercera alternativa refiere a la venta parcial de los activos de la empresa ineficiente, en particular de la planta de Paysandú, la cual requiere de grandes inversiones para ser competitiva, además de conseguir oportunidades de negocio en el mercado exportador para ser económicamente viables las inversiones a largo plazo. Sin embargo, desde la óptica de la capacidad productiva del sector en su totalidad, suele ser más beneficioso readecuar las instalaciones existentes, antes de destruir capacidad instalada”, señala el Ceeic.



“Otra potencial solución es el cierre de la Unidad Portland de Ancap y su reemplazo por otra empresa eficiente en el mercado o importaciones, lo cual podría, en principio, disminuir los precios de venta en el mercado. Sin embargo, deben considerarse apropiadamente los costos asociados a este tipo de decisiones, tanto desde el punto de vista del empleo como de la viabilidad política de la solución, además de la pérdida de capacidad productiva del sector”, sostiene el documento.



Precios negociados: falta de transparencia y su efecto

Otra hipótesis planteada “es que el mercado doméstico opera bajo un sistema de precios negociados y que la falta de transparencia de precios en este mercado debilita la competencia”, dice el estudio.



Para ello “una alternativa es mantener la dinámica actual para la adquisición del cemento, es decir, que continúe como una negociación entre empresas pero estableciendo la obligatoriedad de publicar el precio acordado por el cemento. De esta manera, se evita que el Estado incurra en costos adicionales y se promueve una mayor transparencia de precios”, concluye.