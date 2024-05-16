Sin sorpresas: el Banco Central mantuvo "el precio del dinero" luego de dar una "señal" para el dólar hace un mes

Redacción El País

El Banco Central (BCU) decidió mantener en 8,5% la tasa de interés de referencia (el "precio del dinero") tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) en esta jornada.

Esta decisión, se dio luego que en abril el BCU la recortara de 9% a 8,5%. En esa ocasión, la reunión del Copom tuvo como precedente un encuentro del presidente de la República, Luis Lacalle Pou con un grupo de 80 empresarios en el club de ejecutivos "Piso 40", donde este les adelantó que habría una “señal” respecto al dólar.

En ese momento, varias gremiales empresariales habían reclamado por la caída del dólar. Según habían dicho fuentes del gobierno a El País, la "señal" era la posibilidad de un recorte de la tasa de interés de referencia del BCU de 50 puntos básicos, algo que se materializó una semana después.

La tasa de referencia del BCU es el “precio del dinero” (lo que le cuesta a los bancos pedir préstamos a un día entre sí y/o al Central para hacerse de liquidez), por lo que el resto de tasas (la que cobran los bancos por sus préstamos a familias y empresas y las que pagan los títulos de deuda) la siguen.

Si la tasa de interés de referencia baja, la teoría indica que también lo harán las tasas de interés que se pagan por los títulos de deuda en pesos. Esto llevaría a un menor atractivo por los títulos en pesos respecto a los que son en dólares y por ende haría que menos inversores pasen por el mercado de cambios para dedsahcerse de dólares (impulsando a la baja su valor) para posicionarse en títulos en pesos.

El dólar no se ha movido mucho desde entonces: el día de la reunión del Copom pasado, el interbancario se negoció en $ 38,538. En esta nueva reunión del Copom, el interbancario se negoció en promedio a $ 38,781.

La decisión de esta jornada

¿Por qué el BCU decidió mantener la tasa en 8,5% esta vez? Según el comunicado que emitió la autoridad monetaria, la decisión fue "con el objetivo de consolidar la permanencia de la inflación en torno al centro del rango meta y contribuir a la convergencia de las distintas medidas de expectativas al mismo".

"En abril la inflación interanual se ubicó en 3,68%, completando 11 meses consecutivos dentro del rango (de entre 3% y 6%). La medición se encuentra casi 4 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado", evaluó el BCU.

"El promedio de las expectativas de inflación se encuentra en 6,25%, continuando su trayectoria de descenso lento a pesar de la rigidez exhibida", añadió.

La decisión no fue sorpresiva. En una encuesta publicada esta semana por el Central, agentes del mercado financiero consultados estimaron en mediana que la tasa quedaría en 8,5%.

En sus argumentos, el BCU dijo en el comunicado que "el Copom valoró positivamente la permanencia de la inflación en torno al centro del rango meta y la convergencia gradual de sus expectativas"

"En este contexto, el directorio del BCU mantuvo la tasa en 8,5% con el objetivo de consolidar la permanencia de la inflación en torno al centro del rango meta (4,5%) y contribuir a la convergencia de las distintas medidas de expectativas de inflación en el horizonte de política monetaria a dos años", afirmó.