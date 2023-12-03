Se viene el aguinaldo, ¿qué opciones hay para invertirlo y ganar desde $ 10.000 en adelante?

El 2023 va llegando a su fin. Al adentrarnos en el último mes del año, muchas personas están atentas y ansiosas por la llegada de las fiestas para celebrar en familia o para aprovechar la llegada del calor y tomar unas merecidas vacaciones.

Sumado a esta lista, el aguinaldo también se vuelve un pensamiento recurrente para aquellas personas que necesitan ese dinero extra, ya sea para darse un gusto, pagar el alquiler de la casa de verano o abonar cuentas pendientes.

Para aquellos que aún no han decidido qué hacer con este dinero, en este Finanzas de Bolsillo nos adentraremos en el aguinaldo y en qué lo podemos (y conviene) invertir hoy en día, para así sacarle aún más provecho a ese ingreso extra y que el mismo no pierda valor al “quedarse parado”.

Antes de diferenciar las opciones que tenemos sobre la mesa para invertir este dinero, uno suele preguntarse si es un buen momento para invertir este dinero.

Gastón Beker, asesor financiero en Gletir Corredor de Bolsa, dijo a El País que “siempre son buenos momentos para invertir”. En esa línea, explicó que algún inversor siempre puede tener “mejor timing” que uno y, en ese sentido, obtener un mejor resultado en base a su inversión.

De todas formas (viendo el contexto actual en donde las tasas están elevadas) Beker cree que “puede ser un buen momento” para contemplar instrumentos de renta fija, dado que a través de este método se pueden alcanzar “buenos niveles de rentabilidad” y a la vez “asumir menos riesgo que en la compra de acciones”, por ejemplo.

Ahora, ¿qué pasa si dejamos ese dinero “quieto”? Mantener dicha suma sin invertirla puede resultar en una pérdida de valor adquisitivo a largo plazo debido al impacto negativo de la inflación. Sin embargo, este efecto se puede contrarrestar, por ejemplo, al invertirlo.

En ese marco, Victoria Izuibejeres, responsable de disciplina de productos de inversión en Itaú, sostuvo que la inversión proporciona la oportunidad de hacer crecer los fondos y preservar su valor real en un entorno económico dinámico. De todas formas, la experta manifestó que toda inversión debe ser “de manera informada y en línea con el perfil de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir”.

Por su parte, Beker agregó que dejar el dinero “quieto” es “mala palabra”, dado que al día de hoy contamos con mecanismos para no perder poder adquisitivo de nuestro capital (con barreras de entrada muy bajas), lo que facilita el acceso de cualquier persona al mundo inversor.

“Partimos de la base de que la inflación es la suba sostenida de los precios. Si nuestro ahorro queda quieto y los precios de las cosas suben, se traduce a que podemos comprar menos cosas con ese mismo dinero que tenemos parado”, explicó.

Ahora que conocemos estos dos extremos y podemos decidir qué hacer con nuestro aguinaldo, ¿qué opciones de inversión ofrece el mercado en pesos uruguayos? Desde Gletir, Beker dijo que existen dos grandes mecanismos a nivel local para “rentabilizar nuestros pesos”. Por un lado, están las Letras de Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central (BCU) que “por excelencia” es el instrumento “menos riesgoso” del mercado, dado que sus tenedores son los primeros en cobrar ante cualquier eventualidad, sumado a que presentan un grado de liquidez “muy alto” (es decir, se pueden vender fácil y rápido en caso de necesitar el dinero).

Por otro lado, existe el Fondo Centenario Gestión de Liquidez (FCGL). Beker explicó que este es un producto que prácticamente invierte en LRM pero le brinda al inversor la posibilidad de entrar al mercado con un bajo capital (a través de Gletir tiene un mínimo de $ 20.000) y a su vez tiene mayor liquidez que las Letras propiamente.

“En otras palabras, si el inversor quiere salir parcial o totalmente del fondo, puede recibir nuevamente el dinero en su cuenta de banco en un plazo máximo de 72 horas hábiles”, agregó Beker.

Al igual que su colega, Izuibejeres recomendó las LRM, pero también agregó a la lista otra herramienta, como lo es el Ahorro Programado. Dicho programa permite transferencias automáticas para “fomentar el ahorro regular en pesos” y está pensado para que los clientes programen transferencias desde una cuenta a otra.

Mecanismos para aprender a invertir Consultados sobre si hay herramientas para apoyar a quienes desean adentrarse en el mundo inversor, Babic sostuvo que “cada vez son más” las opciones de lugares para invertir y la “información que existe en diferentes medios de comunicación”. “Ya dejó de ser un tabú el hecho de que se necesita un monto grande para invertir. Recibir el aguinaldo e invertirlo es un gran primer paso. Es importante tener toda la información posible de la persona o la empresa con la cual la persona se va a asesorar para ver qué trayectoria y qué respaldo tiene para evitar caer en engaños”, indicó. Por su parte, Izuibejeres dijo que Itaú cuenta con una plataforma activa las 24 horas, la cual permite simular y comprar portafolios en fondos mutuos, con la intención de “desarrollar” la educación financiera de sus clientes.

Asimismo, agregó que Itaú cuenta con ofertas de productos de inversión desde su sitio web, en donde uno tiene acceso a la simulación y compra de portafolios a partir de $ 10.000 para así apoyar al cliente en la “planificación y rentabilización” de sus ahorros.

Consultados sobre cuál de ellas es la más recomendable para utilizar hoy en día (dado el contexto actual de intereses e inflación), Beker afirmó que optaría por el FCGL porque “le permite al inversor adentrarse a un producto financiero con poco capital y que le sea rentable”.

La ventaja que supone el interés compuesto Existe una fórmula financiera que potencia el crecimiento de tu inversión con el tiempo: el interés compuesto. El asesor financiero de Balanz (que tiene su cuenta Alan Educa en Instagram con consejos financieros), Alan Babic explicó este mecanismo. Señaló que a diferencia del interés simple no sólo se ganan intereses sobre el capital inicial, también se ganan sobre los intereses acumulados. “En términos sencillos, es como si tu dinero generara a largo plazo intereses sobre los intereses. Cada periodo de tiempo no sólo incrementa tu inversión original, sino que también suma las ganancias previas. Esto crea un efecto multiplicador, permitiendo que el dinero invertido crezca de manera más significativa”.

En tanto, Izuibejeres destacó a las LRM como una opción “atractiva” para aquellos que exploran la inversión del aguinaldo por primera vez, debido a su “naturaleza de corto plazo” y el respaldo brindado por el BCU. Además, los clientes pueden comprar este tipo de instrumentos en la web, atributo que lo hace “más ágil y de fácil acceso”.

Sin embargo, la experta en inversiones destacó que la elección final dependerá de factores como la tolerancia al riesgo y las metas financieras específicas.